Hayat Yunanlı genç mühendis Müslüman oldu
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Kayseri haberleri: Yunanlı genç mühendis Müslüman oldu

Yunanlı genç mühendis Müslüman oldu

Kayseri’ye bir fabrikada incelemelerde bulunmak üzere gelen 30 yaşındaki mühendis Yunanlı Athanasıos Karanatsıos, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Haber Merkezi IHA
İl Müftüsü Güven, Athanasıos Karanatsıos’a imanın şartları ile ilgili bilgi verdi.
İl Müftüsü Güven, Athanasıos Karanatsıos’a imanın şartları ile ilgili bilgi verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde bulunmak üzere Yunanistan’dan gelen ve yaklaşık iki yıldır Müslümanlığı araştıran 30 yaşındaki mühendis Athanasıos Karanatsıos, fabrikadaki çalışanlar ve yetkililerin de kendisine yardımcı olması sonucunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Karanatsıos, İl Müftüsü Güven’in yardımı ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Batı medyasında Müslümanlık kötü tanıtılıyor

Müslümanlığı seçen Athanasıos Karanatsıos için Kayseri İl Müftülüğü’nde ihtida töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, şu şekilde açıklamada bulundu:

"2016 yılından itibaren Kayseri İl Müftülüğümüzde bugün 28’inci ihtida törenini gerçekleştiriyoruz. Aslında Kayseri bir turizm şehri olmadığı halde bu kadar yurt dışından gelerek Müslümanlığını gerçekleştiren kardeşlerimizin önemli bir kısımının ticaret yolu ile ya da Avrupa’daki vatandaşlarımızın Türkiye’ye tatile geldikleri zaman evlilik ve diğer sebeplerle ihtida merasimini gerçekleştirdiklerini görüyoruz.

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Athanasıos, Yunanistan Selanik doğumlu. İki yıldır İslamı araştırmış. Yunanistan’daki Müslüman arkadaşlarına soruyor. Sanal alemde Müslümanlarla ilgili çıkan olumsuz haberlerin kendisini etkilediğini ve bu sebeple İslam hakkında araştırmalara başladığını söylüyor. Bu da batı medyasının İslam’ı kötü gösteren yayınlarının aksi tesir yaptığını da görmekteyiz. İslam insanların ilgisini çekmektedir."

Ardından Karanatsıos, İl Müftüsü Güven’in yardımı ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida töreni, İl Müftüsü Güven’in dua yaptırması ve Karanatsıos’a şehadet belgesi vermesi ile son buldu.

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