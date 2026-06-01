Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların yurda dönüşleri başladı. İstanbul Havalimanı’nda aileleri tarafından çiçeklerle karşılanan hacılar, hem hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu hem de kutsal topraklardan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

İÇİMİZ BURUK

Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kutsal topraklardan ayrılmanın ise burukluğunu hissettiklerini söyledi. Işık, “Elhamdülillah mutluyuz. Bugün kutsal topraklardan ayrıldığımız için burukluk var. Buraya geldiğimiz için de ayrı bir sevinç yaşıyoruz. İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor. Burada sizi özleyenler var, siz de ailenizi özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı” ifadelerini kullandı.

ANLATMAKLA OLMAZ

Hacılardan Murat Yılmaz da kutsal topraklardan ayrılmanın kolay olmadığını belirterek, Allah’ın herkese hac ibadetini yerine getirmeyi nasip etmesi temennisinde bulundu. Eşiyle birlikte hac yolculuğuna çıkan Yunus Kazdal ise yaşadığı duyguların tarif edilemeyeceğini söyledi. Kazdal, “Oradaki atmosferi bizzat yaşamak gerekiyor, anlatmakla olmaz. Allah herkese nasip etsin. Dualarımızı yaptık, inşallah kabul olur” dedi.

HASRET SONA ERDİ

Havva Kazdal da kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu ancak uzun süredir görmediği çocuklarına ve torunlarına kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Hacıların yurda dönüşleri 19 Haziran’a kadar sürecek.







