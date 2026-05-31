Hüzünlü veda: Hacılar kutsal yolculuğun son aşamasına geldi

Dünyanın dört bir yanından hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hac görevlerini tamamlamalarının ardından mukaddes beldelere veda etmeye hazırlanıyor. Hacılar, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife’de vakfe görevlerini yerine getirdikten sonra Cemerat bölgesine geçerek Akabe Cemresi’ne yedi taş attı. Ardından Kabe’de ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerini gerçekleştiren hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de şeytan taşlama görevlerini sürdürdü.

VEDA TAVAFI İÇİN AKIN ETTİLER

Şeytan taşlama görevlerini tamamlayan hacılar, hac ibadetinin son aşamalarından veda tavafını gerçekleştirmek üzere yeniden Mescid-i Haram’ın yolunu tuttu. Veda tavafını yapan Müslümanlar, hac ibadetinin manevi merkezi olan Kabe’ye son kez yönelerek dualar ediyor ve kutsal topraklardan ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

Türkiye’den kafilelerle kutsal topraklara gelen hacıların bir bölümü önce Medine’ye, bir bölümü ise Mekke’ye ulaşmıştı. Mekke’de bulunan hacılar yarından itibaren kutsal yolculuğun ikinci durağı olan Medine’ye geçmeye başlayacak. Kurban Bayramı öncesinde Medine’den Mekke’ye gelen kafileler ise hac görevlerini tamamlamalarının ardından Mekke’ye veda ederek Cidde üzerinden hava yoluyla Türkiye’ye dönecek. Bugün başlayan Türkiye'ye dönüşler 19 Haziran'a kadar devam edecek.



