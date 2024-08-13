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Hayat

'Zanaat' 8. sınıftan başlayacak

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 00:59 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mesleki eğitimde yeni dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi yayımladı. 'Herkesin bir mesleği olmalı' sloganıyla alınan yürütülen çalışmalarda 74 strateji belirlendi. O çalışmalardan bazıları:

AHİLİK HAREKETİ BAŞLATILIYOR

* Ülke genelinde ahilik kültürünü temel alan bir ahilik hareketi başlatılacak.

* 7 ve 8. sınıf öğrencileri için temel mesleki becerileri kazandırmak, mesleği sevdirmek amacıyla zanaat atölyeleri açılacak.

* Bölge okulları ile sanayinin az geliştiği bölgelerdeki öğrencilerin parasız yatılılık imkanlarından yararlanarak sanayisi gelişmiş bölgelerde mesleki eğitim almaları hedefleniyor. Bu kapsamda "Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" uygulaması geliştirilecek.

* İstihdam, yatırım ve girişimcilik teşvikleri meslek lisesi mezunlarına öncelik tanınacak şekilde yapılandırılacak.

YABANCI DİLE AĞIRLIK VERİLECEK

* Mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek.

* Savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla ilgili okulların altyapıları güncellenecek. Tarım alanında eğitimler yaygınlaştırılacak. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık hizmetleri alanı altında sağlıklı yaşam teknisyenliği, diş protez teknisyenliği, eczane işletme teknisyenliği dalları ile kimya teknolojisi alanı altında ilaç üretim teknisyenliği dalı oluşturulacak. Tarım, seyahat hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı gibi dönemsel yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları geliştirilecek.

OKUL MÜDÜRÜ MESLEK BRANŞINDAN

* Okul müdürlerinin atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden seçilmesi, ilk defa okul müdürü olarak atanacaklara tecrübeli müdür rehber yönetici belirlenmesi ve okul müdürlerinin profesyonel yönetim becerileri ile donatılması sağlanacak.



ERG’nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eleştirilerine cevap: Rapor Türkiye'nin eğitim sistemini kendi tarihsel ve kültürel bağlamında ele alma amacını görmezden geliyor

Türkiye’de şüphesiz ki son günlerin en çok tartışılan konulardan birisi de yeni müfredat oldu. Müfredat tartışmaları ile başından beri Maarif Platformunun da gündeminde. Nitekim Maarif Platformu, raporlar, değerlendirmeler, medyadaki yazı ve açıklamalar ile panel toplantılarıyla yoğun bir şekilde sürecin içinde yer aldı. Maarif Platformu yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Müfredat çalışmalarında Değerler Eğitimi Komisyonu Başkanı olarak görev alan 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Özer, model ile ilgili Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) hazırladığı raporu ve kamuoyunda merak edilenleri yenisafak.com için değerlendirdi.


#Eğitim
#MEB
#Zanaat
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