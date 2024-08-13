'Zanaat' 8. sınıftan başlayacak

Türkiye’de şüphesiz ki son günlerin en çok tartışılan konulardan birisi de yeni müfredat oldu. Müfredat tartışmaları ile başından beri Maarif Platformunun da gündeminde. Nitekim Maarif Platformu, raporlar, değerlendirmeler, medyadaki yazı ve açıklamalar ile panel toplantılarıyla yoğun bir şekilde sürecin içinde yer aldı. Maarif Platformu yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Müfredat çalışmalarında Değerler Eğitimi Komisyonu Başkanı olarak görev alan 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Özer, model ile ilgili Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) hazırladığı raporu ve kamuoyunda merak edilenleri yenisafak.com için değerlendirdi.