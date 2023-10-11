“Zübeyde, Analar ve Oğullar” gala yaptı

Film, Osmanlı'nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik'te başlıyor ve Cumhuriyet'in ilanına kadar olan süreci yansıtıyor. Yönetmenliğini Cenk Yaz'ın yaptığı filmin yapımcılığını Nuri Yıldırım ve Alper Tosun üstlendi. İlber Tekinsoy kaleme aldığı filmde Zübeyde karakterini Aslıhan Güner, Ali Rıza Efendi’yi Devrim Nas, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Alican Yücesoy oynadı. Güner, gecede Zübeyde Hanım'ın hayatını Türk sinemasına armağan etme fikrinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Film, 13 Ekim'de ülkemiz başta olmak üzere Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da vizyona girecek.