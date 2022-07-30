Zürih hayvanat bahçesinde virüs paniği: Bir ayda üç fil öldü

Ölümcül bir virüs Zürih hayvanat bahçesini sardı. Yetkililer bir ayda üç Asya filini virüsten dolayı öldüğünü bildirirken virüsün yayılmasını nasıl durduracakları konusunda araştırmaların sürdüğü belirtildi. Genç Asya fillerine bulaştığında oldukça ölümcül bir hemorajik hastalığa neden olabilen Endotelyotropik herpes virüsüNÜN (EEHV) iki ila sekiz yaş arasındaki fillerin ana ölüm nedeni olduğu dile getirildi. Hayvanat bahçesi küratörü Pascal Marty, virüsün fillere nasıl bulaştığını ve hala bilmediklerini söylerken “Virüsün henüz bir aşısı yok, antiviraller mevcut olsa da çok etkili değiller ve filler hızlı bir şekilde tedavi edilse bile sadece yaklaşık üçte biri hayatta kalıyor” ifadelerini kullandı.

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