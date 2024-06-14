"Haziran 2024 emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK - Bağkur - 4A-4B-4C emekli maaşları erken, bayramdan önce yatar mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu kurumu çalışanları Haziran ayı maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram sebebiyle takvimde değişiklik yapılarak maaş ödemeleri öne çekilmişti. Maaş ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bankalara yatırılıyor. Bankaların 14 Haziran cuma gününden itibaren kapalı olacak olması sebebiyle SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığından emekli olanlar son dakika açıklamalarını takip ediyor.

HAZİRAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler ve memurlar maaş ödemeleriyle ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bu yıl Kurban bayramı tatili memurlar için 9 gün olurken bankalar önümüzdeki hafta bayram günlerinde kapalı olacak. Bu sebeple emekliler maaşların öne çekilip çekilmediğini araştırıyor.

Normal şartlarda 4A emeklilerine maaşlar tahsis numarasına göre 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Bağ-kur’lulara ise ödemeler 25’i ve 28’i arasında yatırılıyor.

Henüz emekli ve memur maaşlarının erken yatırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak memurlara maaş ödemeleri her ayın 15’inden itibaren yatırılıyor. 15 Haziran’ın cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle maaş ödemelerinin cuma gününe kadar yatırılması bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Normal şartda emeklilere maaş ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. İkramiye ödemeleri 10-14 Haziran’da hesaplara geçerken maaş takviminde değişiklik olmaması durumunda aşağıdaki tarihlerde ödemeler yapılacak.

4A SSK MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?