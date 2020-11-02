Her koleksiyon farklı bir hikaye anlatır…

Hediye pazarında konumlanan Peshce, %100 pamuktan dokunmuş peştemal ürünlerini global ve yerel olarak, özel tasarım ürünlerle kendini ve sevdiklerini daha özel ve değerli hissettirmek isteyen müşterileri ile buluşturuyor.

Peshce ürünleri; oturma odası, salon, banyo ve yatak odası gibi özel yaşam alanlarınızın havasını değiştirmenize yardımcı oluyor.

El dokuması ve el çizimi tasarımlarla kendini ve sevdiklerini bilinenin dışına sürüklemek isteyen marka, ihracat ağırlıklı hizmet vermekte olup, 2019 yılında Türkiye' de satışa başlamış ve sadece Morhipo' da yer almaktadır.

P E S H C E’ nin ana ofisi İstanbul’ da bulunuyor ve operasyonların hepsi ofis tarafından yönetiliyor. Chicago ve Melbourne de yerel bölgeye kargolama sunan depoları da bulunmaktatır.

P E S H C E ’ nin ürün yelpazesinde olan peştemal, bornozlar, çocuk ürünleri, ev giyimi, ev aksesuarları ve ev tekstili ürünlerine, e-ticaret mağazası olan https://www.peshce.com adresinden ulaşabilir ve enerjinizi yenileyebilirsiniz.