İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Toplam 119 kişilik alım, farklı unvanlarda gerçekleştirilecek ve adaylar merkez ya da taşra teşkilatında görevlendirilecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Personel alımı için başvurular 28 Ekim 2025 saat 09:00 itibarıyla başlayacak ve 8 Kasım 2025 saat 23:59'da sona erecek. Adayların bu tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvurular süresi içinde yapılmadığında kabul edilmeyecek ve adaylar söz konusu süreçten faydalanamayacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Adayların, e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı sayfasına giriş yaparak başvuru adımlarını takip etmesi gerekiyor. Başvuru sırasında kişisel bilgiler, eğitim ve KPSS puan bilgileri gibi gerekli tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girilmeli.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI ŞARTLARI NELER?

Alım için adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmak,

Her aday yalnızca bir il ve bir pozisyon için başvuru yapabilir; birden fazla tercih yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu şartlar, adayların görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek yetkinlikte olmalarını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSSONEL ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?

Toplam 119 kişilik alım, farklı unvanlarda gerçekleştirilecek ve adaylar merkez ya da taşra teşkilatında görevlendirilecek. Kadro dağılımı ise şöyle:

Avukat: 1 kişi (Merkez)

Büro Personeli: 55+ kişi (Merkez ve Taşra)

Çözümleyici / Sistem Programcısı: 1 kişi (Merkez)

Programcı: 1 kişi (Merkez)

Sosyal Çalışmacı: 1 kişi (Merkez)

Mütercim-Tercüman: 15 kişi (Merkez ve Taşra)

Tekniker (Elektrik): 1 kişi (Merkez)

Teknisyen (İnşaat, Tesisat): 10 kişi (Merkez ve Taşra)

Destek Personeli (Şoför, Temizlik): 30 kişi (Taşra)







