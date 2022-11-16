Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur tüketicinin cebini yakmasına rağmen sağlık için tercih edilmeye devam ediliyor.

Kış aylarında grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp hasta olan kişilere içirilen Ihlamur çiçeğinin geçen yıl kilogram fiyatı 500 TL iken bu yıl 600 TL’ye kadar yükseldi.

"Ihlamur içmek için hasta olmanıza gerek yok"

Ihlamur içmenin sadece hastalık zamanı değil hastalıktan öncede bağışıklık sistemini geliştirmek için önemli olduğunun belirten aktar Metin Karaca, "Ben Rize’de 40-45 yıllık aktarıcılık yapıyorum. İhlamur çiçeği ve ıhlamur yaprağı olmak üzere 2 şekilde satıyoruz. Pandemi döneminden çıktık. Hepimiz güzel ağzımızı burnumuzu kapatıp korunuyorduk. Fakat şimdi biraz gevşedik maskeleri çıkarınca gripler artmaya başladı. Son günlerde popüler bir bitki diyebiliriz ıhlamur. Ihlamur içmek için hasta olmanıza gerek yok. Ihlamur içtiğiniz anda devamlı sizi korur yani gribe karşı bağışıklığınız artar. Yalnız ıhlamurun az bilinen bir özelliği de var benim çok sevdiğim sinir sistemlerine çok iyi gelir. Zaten grip olan hasta olan biraz da sinirden olur dolayısıyla ıhlamur içmek ikisini bir arada götürmek açısından çok iyi olur" şeklinde konuştu.

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"Ihlamur şimdi bitkiler popülerleştikçe akademisyenler de daha çok araştırmaya başladı"

Ihlamura farklı bitkiler eklenerek içebileceğini söyleyen Karaca, Barış Manço’nun ’Nane Limon Kabuğu’ şarkısını örnek vererek "Ihlamur şimdi bitkiler popülerleştikçe akademisyenler de daha çok araştırmaya başladı. Şimdi ıhlamura biraz tarçın atarsanız bu balgamı sökebilir bir avuç ıhlamuru 2 litre suya atarak yapabiliriz. Bir tane havlıcan var bunu da atarsanız kış aylarında sizi daha mukavemetli içerden dirençli tutabilir. Bir tane zencefil atarsanız antibiyotik özelliği görülebilir. Bir tane zerdeçal atarsanız ciğerleri grip hastalıkları en çok ciğerleri rahatsız ettiği için akciğerlere faydalı olabilir. İçerisine ada çayı atarsanız boğazınıza iyi gelebilir ayrıca kuş burnu katarsanız C vitamini artabilir. Ayrıca içerine olmadıysa papatya atarsanız içerinizde bulunan zehri atabilir. Barş Manço’nun ’Nane Limon Kabuğu’ şarkısında geçtiği gibi içilebilir" ifadelerini kullandı.

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"Ihlamuru severek içiyorum"

7 yaşından bu zamana kadar sadece hastalığında değil her zaman ıhlamuru tükettiğini ifade eden 16 yaşındaki Veysel Baki Biçer ise "Ihlamur kış aylarını vazgeçilmezi olduğu için o yüzden çocukluğumun vazgeçilmezidir. Ihlamuru severek içiyorum tadı hoşuma gidiyor, verdiği fayda hoşuma gidiyor, ıhlamuru seviyorum. Ihlamuru annem hasta olduğumda bir çok kez kaynatırdı ayrıca ben küçükken çok hastalanırdım nerdeyse hiç iyileştiğimi bilmem ama ıhlamur içmeye başladıktan sonra azaldı. Ve kesinlikle çok fayladalı ve herkese tavsiye ettiğim bir bitki" şeklinde konuştu.

Ihlamur çiçeğinin faydaları nelerdir?

Ihlamur faydalarının bireyler üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Bu faydalar geniş bir çerçevede değerlendirilebilir. Ihlamurun faydaları şu şekilde sıralanabilir:

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