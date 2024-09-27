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İkinci el taşıt alışverişi ödemelerinde "zorunlu" dönem bugün başladı

İkinci el taşıt alışverişi ödemelerinde "zorunlu" dönem bugün başladı

15:0327/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Otomobil satışı
Otomobil satışı

İkinci el taşıt alışverişinin daha güvenli hale getirilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan "Güvenli Ödeme Sistemi' bugünden itibaren vatandaşlar için de zorunlu hale gelirken sistemi ilk kez kullananlar, "Güvenlik açısından gayet güzel bir uygulama." değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanlığının ikinci el araç alışverişini güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale geldi.

İkinci el taşıt alışverişi ödemelerinde güvenli ödeme zorunluluğu başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak. Yeni sistem, Kırıkkale de dahil olmak üzere tüm Türkiye’de geçerli olacak.



#güvenli ödeme sistemi
#otomobil satışı
#zorunlu ödeme sistemi

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