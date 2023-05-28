Sandık oranı
Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı bu turda, Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da verilen oylar seçim sonuçlarında önemli etkiye sahip olacak. İşte İstanbul 28 Mayıs oy oranları ve seçim sonuçları...
2. Tur oy oranları ve il il açılan sandık oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 53,41
Kemal Kılıçdaroğlu: 46,59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 54,78
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,22
Saat 18:30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 55,26 ile önde, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,74 oy oranında...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna yönelik yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırdı.