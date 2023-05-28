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Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu 2. Tur oy oranları ve il il açılan sandık oranı

Seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. 2. Tur ilk sonuçları gelmeye başladı... Türkiye siyaset tarihinde bugün bir ilk yaşandı ve vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy vermeye gitti. Sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Seçimin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. YSK Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının 18:15'te kalktığını duyurdu, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Seçim sonuçları 2023 (28 Mayıs) haberimizin detaylarında.

19:09 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sandık oranı

Sandık oranı

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı bu turda, Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da verilen oylar seçim sonuçlarında önemli etkiye sahip olacak. İşte İstanbul 28 Mayıs oy oranları ve seçim sonuçları...

2. Tur oy oranları ve il il açılan sandık oranı

18:55 SANDIKLARIN YÜZDE 82,6'SI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 53,41

Kemal Kılıçdaroğlu: 46,59

18:37 SANDIKLARIN YÜZDE 66,7'Sİ AÇILDI: İŞTE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 54,78

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,22

18:30 SANDIKLARIN YÜZDE 61'İ AÇILDI

Saat 18:30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 55,26 ile önde, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,74 oy oranında...

18:15 YAYIN YASAĞI KALKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna yönelik yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırdı.



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#2023
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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları