28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için 81 ilde ve 973 ilçede kurulan sandıklarda oy verme işlemi bugün 08:00'da başladı. Yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Seçim yasaklarının sona ermesiyle de seçim sonuçları belirlenmeye başlayacak. 2. tır seçim sonuçları yenisafak.com'da yayınlanacak. Peki, 2. tur seçim sonuçları canlı olarak ne zaman açıklanacak?