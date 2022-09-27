İlhad nedir?

Allah, kâinatı insan için, insanı da iman ve marifet için yarattığından, müşrik kullarını tevhide davet için peygamberler gönderdiği gibi, aynı rahmetin iktizasıyla sapkın kullarını da uyandırmak için de musibetleri gönderir. Bu manada gerçekten sapan insanlar için kullanılan ilhad kelimesinin anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLHAD NE DEMEK?

İlhad doğru yoldan sapma, Allah’ın varlığı ve birliğini, dinin temel hükümlerini inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek veya uyandırmak, dinî kuralları hafife almak mânasında kullanılır.

Sözlükte “meyledip yönelmek, gerçekten sapmak, emredileni yerine getirmemek, kuşku duymak, mücadele ve münakaşa etmek” gibi anlamlara gelmektedir.

İLHADİ TEFSİR NE DEMEK?

Kur'ân ve Sünnet bütünlüğünü ve İslam'ın temel ilkelerini esas almadan, gerçekleri ters yüz eden ve keyiflerine uygun düşen bir tarzda ayetleri yorumlamaları ilhadi tefsirdir.

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İlhadi tefsirde iyi niyet, ihlas ve samîmiyet yoktur. Bu tefsîri yapanların amacı Kur'ân'ı kötülemek, mü'minleri Kur'ân'dan soğutmak ve Müslüman olmayanların Kur'ân'a yönelmelerini engellemektir.

İLHAD KELİMESİNİN KUR’AN’DA GEÇTİĞİ YERLER

> Nahl/103 - Ayet ve tefsiri için tıklayın.

> Araf/180 - Ayet ve tefsiri için tıklayın.

> Hac/25 - Ayet ve tefsiri için tıklayın.

> Fussilet/40 - Ayet ve tefsiri için tıklayın.