Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri İncesu seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

İncesu Seçim Sonuçları 2024

İncesu Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

İncesu 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milli Yol Partisi Ferudun Özcan - (Kayseri / İncesu)

Bağımsız Türkiye Partisi Hacı Bekir Topçu - (Kayseri / İncesu)

Hür Dava Partisi İbrahim Kaya - (Kayseri / İncesu)

Saadet Partisi Kerim Çürüttü - (Kayseri / İncesu)

Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa İlmek - (Kayseri / İncesu)

İncesu 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

İYİ Parti - Mustafa İlmek %50,3AK PARTİ - Zekeriya Karayol %45,5

SAADET - Orhan Kaya %1,88

BBP - Seyit Gürlek %1,24

HDP - Seyithan Ezer %0,78

İncesu Hakkında

Kayseri'nin İncesu ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşur. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Develi Ovası'nda yer alır. İncesu, tarih boyunca pek çok medeniyetin etkisi altında kalmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, kaleler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, İncesu'nun ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır ve kültürel mirası ile turizm potansiyeline sahiptir.







