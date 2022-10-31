Özgün Instagram "Hesabınız askıya alındı" bildirimiyle hesapları askıya alıyor
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Instagram "Hesabınız askıya alındı" bildirimiyle hesapları askıya alıyor

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcıların hesaplarını askıya alıyor.

Instagram kullanıcılarına "Hesabınız askıya alındı" bildirimini gönderdi. Hesabını geri almak isteyen kullanıcıların itiraz hakkı bulunuyor. Kullanıcılar gönderilen bildirimde gerekli yerleri doldurarak hesabınızın askıya alınmasına itiraz edebiliyor. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram Hesabınız askıya alındı bildirimiyle hesapları askıya alıyor
Instagram

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram son günlerde kullanıcıların birçok hatayla karşılaşmasına sebep oluyor. Birçok hesap sebepsizce askıya alınıyor. Kullanıcılar durum hakkında araştırmalarda bulunuyor.

INSTAGRAM'DA HESAP ASKIYA ALINDI HATASI!

Birçok kullanıcı, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda Instagram'da hesaplarının askıya alındığından söz etti.

Kullanıcılar, durup dururken, bir anda hesaplarının askıya alındığına dair bir bildirim gördüklerini dile getirdi. Çoğu kullanıcı Instagram'ın politikalarını ve kurallarını ihlal etmediğini öne sürüyor.

INSTAGRAM'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Instagram, resmi hesabı "@InstagramComms" yoluyla bir açıklama yaptı.

Platform yaptığı açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişirken sorun yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Instagram hesapları kapanıyor
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Instagram hesapları kapanıyor

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