Instagram "Hesabınız askıya alındı" bildirimiyle hesapları askıya alıyor

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Instagram son günlerde kullanıcıların birçok hatayla karşılaşmasına sebep oluyor. Birçok hesap sebepsizce askıya alınıyor. Kullanıcılar durum hakkında araştırmalarda bulunuyor.

INSTAGRAM'DA HESAP ASKIYA ALINDI HATASI!

Birçok kullanıcı, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda Instagram'da hesaplarının askıya alındığından söz etti.

Kullanıcılar, durup dururken, bir anda hesaplarının askıya alındığına dair bir bildirim gördüklerini dile getirdi. Çoğu kullanıcı Instagram'ın politikalarını ve kurallarını ihlal etmediğini öne sürüyor.

INSTAGRAM'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Instagram, resmi hesabı "@InstagramComms" yoluyla bir açıklama yaptı.

Platform yaptığı açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişirken sorun yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

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