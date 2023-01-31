İtalya Serie A 19. haftasında Inter evinde Empoli’yi konuk etti. Dakika 40’da Milan Skrinlar’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Inter evinde 1-0 mağlup oldu. Maçta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi. Gol dakika 66’ Tommaso Baldanzi’den geldi. Bu sonuçla Inter ligde ikinciliği Milan’a kaptırarak 37 puanla 3. sırada yer aldı. Inter - Empoli maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.