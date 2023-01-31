İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter evinde Atalanta’yı konuk ediyor. Son 5 maçında yenilgi görmeyen Atalanta bu zorlu deplasmandan galip gelerek adını yarı finale yazdırma peşinde olacak. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’lu Inter ise evinde galibiyet için sahaya çıkacak. İki takımın son 10 karşılaşması 6 beraberlikle sonuçlanırken 3 kez Inter’in galibiyetiyle sonuçlandı. Bu akşamki maçın sonucu ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Inter - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.
14:30 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Inter - Atalanta
İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ve Atalanta karşı karşıya geliyor. Dev maçın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
INTER - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Inter - Atalanta maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma
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