interaktifplus ile Web Sitelerinize Yeni Bir Soluk Getirin !

Gökhan GÖKMEN ‘in Kurmuş olduğu İnteraktif Plus firmasının danışmanlığını alarak internet sitenizin genel prestijini, verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırma fırsatını elde edebilirsiniz. Bu süreç içerisinde konusunda uzman bir ekip ile hizmet veren İnteraktif Plus firmasının uzun vadeli ve kısa vadeli çalışma planları bulunuyor. Siz siteniz için hangisini daha uygun görüyorsanız onu tercih ederek erişim süresini başlatabilirsiniz.

Seo hizmeti de firmanın en yetkin şekilde hizmet verdiği sahalardandır. Kaçınılmaz bir alan olan arama motoru optimizasyonu kapsamında üst sıralarda yer alabilmek için Seo uyumlu metinlerin kullanılması gerekir. Tanıtım yazısı hazırlanmasından klasik metin hizmet içeriklerinin oluşturulmasına kadar Seo uyumuna büyük önem verilmektedir. www.interaktifplus.com.tr hakkında incelemeler yaparak bu hizmet akışına dair aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

Site Değerini Ölçen DA ve PA Nedir ?

DA sorgula adımlarının sorunsuz tamamlanması için özel bir ölçme sistemi oluşturulmuştur. Sistemde DA Domain Authority, PA ise Page Authority olarak tanımlanır. Her iki terim de kısa bir süre içerisinde sitenin yetkinliğine ve prestijine dair net bilgi alınması manasına gelmektedir.

PA sorgula adımını ve DA ölçüm adımlarını tamamlayabilmek için www.dapasorgula.com linkini kullanabilirsiniz. Ölçüm adımlarında kişilerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ölçümün sonrasında sitenin prestiji ve genel durumuna dair bir değerlendirme de yapılacaktır. Bu değerlendirmenin sonrasında hangi adımlar atabileceğinize dair de bilgilendirmeler sunulur.

Bir internet sitesinde DA ve PA değerlerinin yükseltilmesi için dikkate alınması gerekenler;

Hazırlanan web sitesinin tasarımının kullanıcı dostu olması gerekiyor. Kullanıcı dostu tasarımın açık ve anlaşılır yapısı memnun bırakmalı ve ziyaretçilerin sitede geçirdiği zaman artmalıdır

Son dönemlerde sitelerin sadece masaüstü versiyonları değil mobile sistemleri de incelemeye alınmaktadır. Sitelerin hem masaüstü hem de mobile uyumluluğunun yüksek olması gerekiyor.

Sitenin kaç senedir hizmet veriyor olduğu da bu değerleri değiştirebilmektedir. Köklü olan sitelerin DA ve PA puanlarının daha yüksek olması oldukça doğal.

Sitenizin harici link sayısı da göz önünde bulundurulur. Her bir detay sitenin puanlamasında artış sunacaktır.

Son olarak en çok dikkat edilmesi gereken detay ise sitelerde yer alan içeriğin benzersiz olmasıdır. İçeriklerde kopya fark edildiği anda bu sitelerin DA ve PA puanlarında yükselişin meydana gelmesi kolay olmayacaktır.

Bu hususların her biri kapsamlı şekilde incelenecektir. www.dapasorgula.com üzerinden gerekli olan ölçümün yapılmasının hemen akabinde hangi alanlarda eksikliklerin olduğu tespit edilir ve daha sonrasında aksiyon alınır.

Sürecin olabildiğince nitelikli ve hızlı olması için de uzman kadro görev başında olacaktır. Bu teknik hususlar alanında çok niteliksiz olan firmaların web sitelerinde dahi birkaç hafta içerisinde gerekli olan olumlu sonuçlar alınacaktır!

Tanıtım Yazılarının Hazırlanma Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Tanıtım yazısı bir firmanın hizmet politikasına dair temel detayların öğrenildiği bir metindir. Bu alanda misyon ve vizyonun ana hedeflerin neler olduğuna yer verilmelidir. Hangi alanda hizmet verildiği, piyasada yer alan diğer alternatiflerden hangi yönler ile ayrıldığı konusunda da açıklayıcı vurucu cümleler kullanılmalıdır.

Tanıtım yazılarına yer verilirken içeriğin Seo uyumlu olması gerekir. Bu şekilde site ziyaretçileri bilgilendirilirken aynı zamanda sitenin arama motorlarında üst sıralarda yer alması da mümkün kılınacaktır.

Tanıtım yazısı al aşamasında firmaya bu metin kapsamında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair ültimatomlarınızı bildirmelisiniz. Hem piyasanın genel bir tanıtım yazısından beklentilerinin karşılanması hem de kişilerin bireysel isteklerinin yerine getirilmesine özen gösterilir.

www.tanitimyazisi.com.tr üzerinden kısa sürede tanıtım yazısı oluşturma adımlarına dair en net verileri alabilirsiniz. Bu yazılar sizin hizmet politikanıza ve sahada gösterdiğiniz başarıya dair bir kartvizit görevi görecektir.

Tanıtım yazılarının kendi işlevini gerçekleştimresi içiin muhakkak Seo uyumlu olması gerekir. Seo uyumlu metinlerin oluşturulması bir web sitesinde prestij bağlamında belirlenen hedefe ulaşılmasında en önemli unsurdur. Seo uyumlu olan metinlerin hazırlanması sırasında dikkate alınması gereken hususlar;

Seo uyumlu yazılarda hedef firmanın hizmet verdiği sektörün anahtar kelimeleri kullanılmalıdır.

Bu anahtar kelimeler kullanılırken daha öncesinde yapılan internet aramaları incelenir. Hangi kelimeler internet kullanıcıları tarafından daha çok aratıldıysa onlar anahtar kelime olarak belirlenir.

İçeriğin açık, anlaşılır ve bilgi verici olması gerekiyor. Metinlerin gereksiz bilgiler ile dolu olması ya da içerikten kopuk olması sitenin değerini düşüren hususlardandır. Başlık ile alakalı ve nokta atışı içeriklerin hazırlanması gerekmektedir. Anahtar kelimeler hem metin içinde hem de başlıklarda kullanılmalıdır.

Anahtar kelimelerin kullanımının cümle akışına net olarak oturması gerekiyor. Bu noktada cümle akışında kopukluklar ya da anlam kaymaları meydana geldiği zaman siteye dair kullanıcı memnuniyeti de düşüş gösterecektir.

Seo uyumlu olan metinlerin aynı zamanda sitede görseller ile de desteklenmesi gerekiyor. Bu görseller ile desteklenen site içerikleri ziyaretçilerin gözünde tam manası ile bütünlük arz edecektir.

Bu detaylar dikkate alınarak imza atılan orijinal metinler hem ziyaretçilerin bilgi almasını hem de sitede geçirdikleri zamanın daha uzun/nitelikli olmasını mümkün kılmaktadır.

Organik Ziyaretçi İçin Tanıtım Yazısı

Siteye erişim sağlandıktan sonra kişilerin ne kadar süre sitede gezindikleri de sitenin arama motorlarında yerini belirleyen hususlardandır. Klasik olarak farklı platformlara reklam vermektense firmanın öncülüğünde sitenizin yeniden ele alınmasını ve ziyaretçi sayısının organik biçimde artırılmasını sağlayabilirsiniz.

Web sitelerinin tasarımından alt yapısına kadar gerekli olan tüm adımlar atılmış olsa ve yetkin bir sistem oluşturulsa da asıl belirleyici içeriktir! İçeriğin intihal dolu olması durumunda bu sitenin ne ziyaretçileri memnun etme ne de arama motoru sıralamasında üst sıralarda yer alma gibi bir hakkı kesinlikle olmayacaktır.

www.tanitimyazisi.com.tr tarafından incelemeye alınan sitelerde kullanılacak olan tüm metinler intihal kontrolünden geçirilir. Hiçbir metin içerisinde kopya olmasına izin verilmez.

Kopya olan metinler sitenin prestijini en net şekilde düşüren hususlardandır. Tanıtımyazisi firması bu alanda kendi firması adına özel olarak tasarlanmış olan kopya tespit platformlarını tercih etmektedir. Alanında uzman olan yazarların kaleminden çıkan onaylı ve eşsiz metinler ile sitenizin yetkinliğini artırmak artı daha kolay bir hal alacaktır! Tanıtım yazıları hizmet politikanıza yepyeni bir soluk getirecek.

İnteraktif Plus Hizmet Politikası Nedir ?

İnteraktif Plus firmasının temel amacı yetkin web sitelerine imza atmaktır. Öncelikle firmanızın web sitesi analizi yapılır. Kişilere sitenin gerçek durumuna dair bilgilendirmeler sunulacaktır.

Bunun hemen sonrasında daha nitelikli bir sitenin oluşturulması için hangi adımların atılması gerektiği de incelenecektir. Her uygulama adımında size detaylı bir iş raporu sunulur. Bu raporlarda memnun kalmadığınız noktalar olursa anında temsilcilere bildirebilirsiniz.

İnteraktif Plus 2009 senesinden bu yana güvenlikten ve kullanıcı memnuniyetinden taviz vermeden hizmet sunmaya devam ediyor. İnternet için pozitif çözümler oluşturmak adına özel bir kadro kurulmuştur. Kadro tüm yetkinliği ile sizi bekliyor!

0212 461 75 87 - 0533 502 23 09 numarası üzerinden sizin için özel olarak hizmet vermekte olan müşteri hizmetleri ile anında iletişim kurma imkanınız olacaktır. Bu noktada sürece dair merak ettiklerinizi ya da beğenmediğiniz hususları dile getirme gibi bir hakkınız da bulunmaktadır.