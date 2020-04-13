İnternetten En Ucuz Otobüs Bileti Nasıl Alınır?

Ana Sayfadan Arama Yapmak Çok Kolay

Bilet.com sitesine giriş yaptıktan sonrailk olarak arama yapmanız lazım. Bunun için şu adımları izlemelisiniz;

· Ana sayfada otobüs bileti yazan yere bir kere tıklayın.

· Bunun ardından ilk olarak nereden yazan yeri doldurun.

· Hemen sonrasında nereye kısmına gelerek gitmek istediğiniz yerin ismini buraya yazın.

· Kesinlikle tarih belirtmeyi unutmayın.

· Ara kısmına basmanızın ardından birçok farklı opsiyon hemen listelenmiş şekilde karşınıza gelecektir.

· Bunların arasından seçim yapmak ise çok kolay.

· Üstelik site size, belirlemiş olduğunuz güzergah üstündeki en uygun fiyatlı olan biletleri verir.

· Bu sayede ucuz otobüs bileti bilet.com üzerinden çok hızlı bir biçimde satın alınabilir.

Site üzerinden kolaylıkla otobüs bileti sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Bunun için rezervasyon numarasını girmek ve hemen ardından da soyadını yazmak yeterli olacaktır. Tek bir defa sorgula butonuna bastığınız an süreç tamamlanmış olur.

Üyelik Alabilirsiniz

Siteye üye olmak son derece kolay. Bunun için hemen giriş yazan yere bir kere tıklayın. Daha sonra karşınıza gelen pencere üzerinden adınızı, soyadınızı, eposta adresinizi, cep telefonunuzu, şifrenizi girin. Ardından ise firmanın kampanyalarından hangi yöntem ile haberdar olmak istediğinizi seçin. İşletme size iki farklı opsiyon sunar. Bunlardan birisi SMS iken diğeri ise elektronik posta adresidir. Bilet.com'a üye ol butonuna basmanızın ardından süreç çok başarılı bir biçimde sona ermiş olacaktır.

Kredi Kartıyla Ödeme İmkanı

Sorunsuz bir biçimde bilet işlemlerinizi bilet.com üzerinden online bir şekilde gerçekleştirme şansınız her daim bulunuyor. Bunu kredi kartıyla yapmak çok kolay. Üstelik işletme, piyasadaki tüm kredi kartlarını kabul etmekte. Herhangi bir güvenlik sorunu ise kesinlikle söz konusu değil. Gelişmiş ve güvenli olan bir altyapı söz konusu. Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL olarak bilinen güvenlik sertifikasıyla korunuyor. Aynı zamanda kredi kartı üzerinden ödeme yaptığınız an 3d secure sistemi çerçevesinde size bir onay mesajı gelmekte. Bu sayede sorunsuz bir ödeme sürecini tamamlamak çok zor olmayacak.

Satış Sonrası Destek

Satış işlemlerinin hemen ardından olası iptal ya da değiştirme gibi hallerde yapılacak olan şey belli ve son derece kolay. Hemen işletmenin destek ekibini arayabilirsiniz. En kısa süre içinde size yanıt vereceklerdir. Ardından da değiştirme ve iptal işlemlerinizi hızlı bir biçimde tamamlayabilirsiniz.

Mobil Üzerinden Satın Alma Şansı

Tüm işlemlerinizi istediğiniz gibi mobil cihaz üzerinden de yapabilirsiniz. Sitenin hem IOS hem de Android uyumlu olan iki farklı yazılımı var. Sayfadan bunun üstüne tıkladığınız vakit direk olarak sistem sizi ilgili linke yönlendirir. İşte buradan kurulumu tamamlayabilir ve ardından ucuz otobüs biletiarayabilir ve kredi kartınızla satın alabilirsiniz.

Hemen İletişim Kurun

Ucuz bir fiyata otobüs bileti alabilmek için daha fazla eklemenize gerek yok. Hemen https://www.bilet.com/ üzerinden giriş işlemleriniz gerçekleştirin. Ülkemizde faaliyet gösteren otobüs firmalarının sunduğu fiyatları karşılaştırın. Daha sonra satın alma işlemini gerçekleştirin. Ayrıca 90 850 450 99 88 üzerinden iletişim kurma şansınız var. Üniversite Mahallesi, Sarıgül Sokak, 3.Kat, No:37, Avcılar İstanbul'da yer alan firma son derece güvenilir.