İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU 2025: İŞKUR Gençlik Programı ne zaman, şartları nelerdir?

15:0619/09/2025, Cuma
İŞKUR gençlik programı başvuru ekranı
İŞKUR gençlik programı başvuru ekranı

Üniversite öğrencilerine iş ve tecrübe imkânı sağlayacak İŞKUR Gençlik Programı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR tarafından yürütülecek programın başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular ne zaman başlayacak?

Hem öğrenimlerini sürdürürken hem de sigortalı iş fırsatından yararlanmak isteyen üniversiteliler, İŞKUR Gençlik Programı’nı yakından takip ediyor. Bakan Vedat Işıkhan’ın duyuracağı program, gençlere hem maddi destek hem de iş deneyimi kazandıracak. Başvuru süreci için gözler yapılacak açıklamada.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) gençlere yönelik istihdam ve kariyer fırsatlarını destekleyen Gençlik Programı için geri sayım başladı. İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, İŞKUR’un resmi adresi esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri açıklandığında adayların sistem üzerinden gerekli bilgileri doldurması yeterli olacak.

