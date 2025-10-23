İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura listesi ve sorgulama ekran

İŞKUR Gençlik Programı; üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanması, çalışma disiplini kazanması ve mesleki becerilerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen bir aktif işgücü programıdır. Kamu üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen proje sayesinde öğrenciler, hem gelir elde etme hem de kamusal hizmetlerde tecrübe kazanma imkânı buluyor. Program, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülüyor ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora seviyesindeki örgün eğitim öğrencilerine açık. Ayrıca katılımcıların program süresince başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel bulunmuyor.