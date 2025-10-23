İŞKUR Gençlik Programı sonuçları 2025: İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura listesi ve sorgulama ekran

İŞKUR Gençlik Programı 2025 kura sonuçları açıklanmaya başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirlenen asil ve yedek listeler üniversitelerin resmi internet sitelerinde duyuruluyor. İşte İŞKUR Gençlik Programı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı 2025 kura sonuçları açıklanmaya başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleriyle belirlenen katılımcı listeleri, üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden duyuruluyor.
İŞKUR Gençlik Programı nedir?
İŞKUR Gençlik Programı; üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanması, çalışma disiplini kazanması ve mesleki becerilerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen bir aktif işgücü programıdır. Kamu üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen proje sayesinde öğrenciler, hem gelir elde etme hem de kamusal hizmetlerde tecrübe kazanma imkânı buluyor. Program, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülüyor ve ön lisans, lisans, yüksek lisans ile doktora seviyesindeki örgün eğitim öğrencilerine açık. Ayrıca katılımcıların program süresince başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel bulunmuyor.
Kura çekimleri ve sonuçların açıklandığı üniversiteler
Kura çekimleri, üniversitelerin akademik takvimleri doğrultusunda noter huzurunda yapılıyor. Bazı üniversiteler sonuçlarını açıklarken, bazılarında kura süreci hâlâ devam ediyor.
Kura çekimi tamamlanan üniversitelerden bazıları şunlardır:
İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçlarını öğrenmek için başvuru yaptıkları üniversitenin resmi internet sitesine giriş yaparak “İŞKUR Gençlik Programı” veya “kura sonuçları” sekmesini kontrol edebilirler.
Bazı üniversitelerde sonuçlar duyuru panolarında yayımlanırken, bazıları PDF listeler halinde paylaşılmaktadır. Ayrıca, İŞKUR’un www.iskur.gov.tr
adresi üzerinden de programla ilgili genel bilgilere ulaşmak mümkündür.
Programdan kimler yararlanabilir?
Türkiye’deki devlet üniversitelerinde aktif olarak örgün eğitime devam eden öğrenciler,
18 yaşını doldurmuş üniversite öğrencileri,
Programa daha önce katılmamış veya devam zorunluluğunu tamamlamamış olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
Amaç: Gençlere iş deneyimi ve ekonomik destek
İŞKUR Gençlik Programı ile öğrencilerin yalnızca ekonomik olarak desteklenmesi değil, aynı zamanda mezuniyet öncesinde iş tecrübesi kazanmaları hedefleniyor. Program sayesinde gençler, gelecekteki istihdam süreçlerinde bir adım öne çıkma şansı yakalıyor.