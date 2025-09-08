5. Uluslararası İslam sanatında geometrik desenler çalıştayı Sivas’ta başlıyor

İstanbul Tasarım Merkezi, İslam sanatında köklü bir yere sahip olan geometrik desenleri uluslararası ölçekte ele almak amacıyla düzenlediği Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı’nı bu yıl Sivas’ta gerçekleştiriyor.
İstanbul Tasarım Merkezi, İslam sanatında köklü bir yere sahip olan geometrik desenleri uluslararası ölçekte ele almak, disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirmek ve konunun uzmanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlediği Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı’nı bu yıl Sivas’ta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Marmara Üniversitesi destekleriyle gerçekleştiriyor.
• Açılış Töreni ve Sunumlar
25 Eylül 2025 Perşembe günü, Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek ve halka açık olacak.
• Atölyeler ve Akademik Çalışmalar
26-30 Eylül 2025 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Atölye katılımcıları ön başvuru yapanlar arasından seçilecek.
Çalıştay dili Türkçe ve İngilizce olup, İngilizce atölye programlarına katılmak isteyenlerin iyi seviyede İngilizce bilmesi zorunludur.
Katılım ve Başvuru
Çalıştay programı ücretsizdir ve sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir.
• Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2025
• Katılımcıların, programın tamamına katılması zorunludur.
Davetli Konuşmacılar ve Atölye Yöneticileri
Çalıştay kapsamında Polonya, İran, Özbekistan, Hindistan, İngiltere ve Türkiye’den birçok akademisyen, sanatçı ve araştırmacı sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirecektir.
Aralarında Prof. Dr. Miroslaw Majewski, Prof. Fatemeh Nazarian, Prof. Dr. Hamidreza Kazempourfard, Prof. Dr. Moones Rahmandoust, Prof. Dr. Aziz Doğanay, Dr. Shahboz Mustafoev, Richa Raut, Marzieh Kaviani, Tuba Genç, Leyla Betül Küçük, Nisa Sağkaya, Yusuf Bodur gibi isimler yer alacaktır.