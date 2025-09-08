Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
İslam Sanatları
5. Uluslararası İslam sanatında geometrik desenler çalıştayı Sivas’ta başlıyor

5. Uluslararası İslam sanatında geometrik desenler çalıştayı Sivas’ta başlıyor

12:298/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşincisi düzenlenecek olan çalıştay, “Anadolu Kültür Mirasının İzinde” temasıyla Sivas’ta yapılacak.
Beşincisi düzenlenecek olan çalıştay, “Anadolu Kültür Mirasının İzinde” temasıyla Sivas’ta yapılacak.

İstanbul Tasarım Merkezi, İslam sanatında köklü bir yere sahip olan geometrik desenleri uluslararası ölçekte ele almak amacıyla düzenlediği Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı’nı bu yıl Sivas’ta gerçekleştiriyor.

İstanbul Tasarım Merkezi, İslam sanatında köklü bir yere sahip olan geometrik desenleri uluslararası ölçekte ele almak, disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirmek ve konunun uzmanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlediği Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı’nı bu yıl Sivas’ta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Marmara Üniversitesi destekleriyle gerçekleştiriyor.

İlk kez 2013 yılında “Tarihi Süreç ve Yeni Denemeler” başlığıyla düzenlenen çalıştay, daha önce İstanbul, Konya, Amasya ve Edirne’de gerçekleştirilmiş ve geniş bir ilgiyle karşılanmıştı. Beşincisi düzenlenecek olan çalıştay, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kabulünün 40. yılı vesilesiyle, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında
“Anadolu Kültür Mirasının İzinde”
temasıyla Sivas’ta yapılacak.
Program

• Açılış Töreni ve Sunumlar

25 Eylül 2025 Perşembe günü, Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek ve halka açık olacak.

• Atölyeler ve Akademik Çalışmalar

26-30 Eylül 2025 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Atölye katılımcıları ön başvuru yapanlar arasından seçilecek.

Çalıştay dili Türkçe ve İngilizce olup, İngilizce atölye programlarına katılmak isteyenlerin iyi seviyede İngilizce bilmesi zorunludur.

Katılım ve Başvuru

Çalıştay programı ücretsizdir ve sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir.

• Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2025

• Katılımcıların, programın tamamına katılması zorunludur.

Davetli Konuşmacılar ve Atölye Yöneticileri

Çalıştay kapsamında Polonya, İran, Özbekistan, Hindistan, İngiltere ve Türkiye’den birçok akademisyen, sanatçı ve araştırmacı sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirecektir.

Aralarında Prof. Dr. Miroslaw Majewski, Prof. Fatemeh Nazarian, Prof. Dr. Hamidreza Kazempourfard, Prof. Dr. Moones Rahmandoust, Prof. Dr. Aziz Doğanay, Dr. Shahboz Mustafoev, Richa Raut, Marzieh Kaviani, Tuba Genç, Leyla Betül Küçük, Nisa Sağkaya, Yusuf Bodur gibi isimler yer alacaktır.




#İstanbul Tasarım Merkezi
#Sanat
#Sivas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri açıkladı