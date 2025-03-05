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Isparta'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 5 Mart Isparta Ramazan imsakiyesi

Isparta'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 5 Mart Isparta Ramazan imsakiyesi

15:285/03/2025, Wednesday
G: 5/03/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Isparta imsakiye
Isparta imsakiye

Isparta imsakiyesi yayımlandı. Isparta'da yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Isparta imsak saatleri kaç? Bugün Isparta'da iftar saat kaçta? İşte yanıtı...

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Isparta'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Isparta İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Isparta iftar vakti ve sahur saatleri…

ISPARTA İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Isparta iftar vakti 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Buna göre 5 Mart Çarşamba günü Isparta'da iftar (akşam ezanı) saat 19:02'de olacak.

ISPARTA'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?

1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.02 Akşam: 18.58 Yatsı: 20.13

2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.01 Akşam: 18.59 Yatsı: 20.14

3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.00 Akşam: 19.00 Yatsı: 20.15

4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 05.58 Akşam: 19.01 Yatsı: 20.16

5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 05.57 Akşam: 19.02 Yatsı: 20.17

6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.55 Akşam: 19.03 Yatsı: 20.18

7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.54 Akşam: 19.04 Yatsı: 20.19

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.



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