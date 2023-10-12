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Gazze abluka altında! İsrail'den kara harekatı açıklaması: "Yaklaşan herkes vurulacak"

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 6. gününde de devam etti. Gazze kentine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Gazze havadan, karadan ve denizde abluka altına alındı. İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artarken kara harekatı açıklaması geldi. İsrail kara harekatı yapacak mı? Gazze'de son durum ne? İşte İsrail- Filistin çatışmasında son durum...

12:19 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail- Filistin

İsrail- Filistin

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. 6 gündür ayrım gözetmeksizin gece gündüz bombaların yağdırıldığı Gazze'de su yok elektrik yok. Bölgeden korkunç fotoğraflar gelirken İsrail'den yeni açıklamalar geldi. Kara harekatı olacak mı? Gazze'de son durum nedir?

İSRAİL KARA HAREKATI YAPACAK MI?

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi. İsrail ordusu ise "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Gazze'de güvenlik duvarı kuruyoruz. Yaklaşan herkes vurulacak."" açıklamasını yaptı. İsrail ordusunda görevli Yarbay Richard Hech, kara harekatı için hazırlık yapıldığını ancak siyasi otoritelerden bu konuda henüz karar verilmediğini bildirdi.

İSRAİL KATLİAMI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı.

GAZZE'DE ELEKTRİK YOK

İsrail-Gazze hattında beşinci gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.

AB SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

10.59:
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "En zor durumdakilere temel malzemeler ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

360 BİN YEDEK ASKER ÇAĞIRILDI

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, İsrail, 360 bin yedek askerini göreve çağırdı. Olası bir kara operasyonu için İsrail ordusunun hazırlandığını dile getiren Hecht, karar verilmesi halinde kara manevrası yapacaklarını açıkladı.



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Gazze abluka altında! İsrail'den kara harekatı açıklaması: "Yaklaşan herkes vurulacak"