İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgisi: 14 Şubat 2021 BEDAŞ planlı elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul Elektrik Kesintisi Bilgisi: 14 Şubat 2021 BEDAŞ planlı elektrik kesintisi sorgulaması yaparak bölgenizde elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt bulabilirsiniz. BEDAŞ’a ait Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr sayfası üzerinden, ana sayfadaki Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için lütfen tıklayınız. Peki, İstanbul’da hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte 14 Şubat 2021 BEDAŞ planlı elektrik kesintisi detayları...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİSİ: 14 ŞUBAT 2021 BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BayramPaşa Elektrik Kesintisi – 14 Şubat 2021 Pazar

İstanbul Bayrampaşa ilce Merkez-Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi, Ensar sokak bölgelerinde 14 şubat 2021 Pazar günü 10:00:00 ile 13:00:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi – 14 Şubat 2021 Pazar

İstanbul Eyüpsultan ilce merkez-Topçular mahallesi Rami Kışla, Topçubaşı Esatağa sokak bölgelerinde 14 şubat 2021 Pazar günü 11:00:00 ile 14:00:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebi ile iş sağlığı ve güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Eyüpsultan ilce merkez-Topçular mahallesi Topçubaşı Esatağa sokak bölgelerinde 14 şubat 2021 Pazar günü 12:00:00 ile 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Eyüpsultan ilce merkez-Topçular mahallesi Atölye, Rami Kışla sokak bölgelerinde 14 şubat 2021 Pazar günü 16:00:00 ile 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Elektrik Kesintisi – 14 Şubat 2021 Pazar

İstanbul Fatih İlce -Cerrahpaşa Mahallesi bölgelerinde 14 şubat 2021 Pazar günü 09:00:00 ile 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.