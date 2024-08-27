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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor: Bazı yerleri su bastı

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış kendini göstermeye başladı. Etkili olan yağış sonrası İstiklal Caddesi göle döndü. İstanbul'da güncel hava durumu nasıl? Yağmur devam edecek mi? İşte 27 Ağustos Salı günü İstanbul hava durumuna ilişkin son durum...

14:45 - 27/08/2024 Salı
AA
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. AKOM tarafından yayınlanan uyarılara göre Megakent bugün yer yer kuvvetlenen yağışlardan etkilenecek.

İSTİKLAL CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. İstiklal Caddesi de adeta göle döndü.

Mısır Çarşısı'nın girişi de sular altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kocaeli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


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#istanbul hava durumu
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