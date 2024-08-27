Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. AKOM tarafından yayınlanan uyarılara göre Megakent bugün yer yer kuvvetlenen yağışlardan etkilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop, Samsun, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.