İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin üçüncü etap kura çekim tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor. Üçüncü etap kuraları için ise yeni tarih duyuruldu ve sosyal konut kuralarında yeni çekilişin 30 Kasım tarihinde başlayacağı belirtildi.

İstanbul Tuzla TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir." Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.)

Tuzla TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tuzla kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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İSTANBUL TUZLA TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.

İstanbul'da TOKİ konutları nerede yapılacak?

Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Selimpaşa ve Tuzla’da TOKİ konutları inşaa edilecek.