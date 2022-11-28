Özgün İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

İstanbul TOKİ kura tarihleri takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. 7 Kasım’da başlayan kura çekilişleri son sürat devam ediyor. İlk etap kuralar 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi. İkinci etap kuraları ise 28 Kasım'a kadar çekilecek. TOKİ aralarında İstanbul Tuzla’nın da bulunduğu 7 ilin kuraları çekilecek. Tuzla’da 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü belli olacak. Peki TOKİ İstanbul Tuzla kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Tuzla Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Tuzla TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tuzla TOKİ 2+1, 3+1 Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Tuza TOKİ kura sonuçları

TOKİ 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin üçüncü etap kura çekim tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine devam ediliyor. Üçüncü etap kuraları için ise yeni tarih duyuruldu ve sosyal konut kuralarında yeni çekilişin 30 Kasım tarihinde başlayacağı belirtildi.

İstanbul Tuzla TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir." Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.)

Tuzla TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tuzla kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSTANBUL TUZLA TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.

İstanbul'da TOKİ konutları nerede yapılacak?

Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Selimpaşa ve Tuzla’da TOKİ konutları inşaa edilecek.

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