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İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından 'İstanbul'a kar bu yıl bitmeden ne zaman gelir?' sorusu akıllara geldi. İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi. Meteorolojik kaynaklar, Aralık'ın 10-15'i arasında ciddi kış provasının yapılacağını gösteriyor. Meteoroloji La Nina kışı için uyarılarda bulundu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumu bilgisi detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbula kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne kadar sürecek? MGMden İstanbul için kar yağışı uyarısı
Kar yağışı

İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi. Meteorolojik kaynaklar, Aralık'ın 10-15'i arasında ciddi kış provasının yapılacağını gösteriyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte MGM İstanbul hava durumu bilgisi...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ülke genelinde soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlarken megakent İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceği ise büyük merak konusu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meteorolojik kaynaklar, Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provasının yapılacağını, özellikle Aralık'ın 20'sinden sonra ise La Nina kışının etkisini yansıtmaya başlayacağını kaydediyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli ve Çanakkale ocak ayında yoğun kar alacak.

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

OCAK AYINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

ARALIK'IN 20'SİNDEN SONRA LA NİNA KIŞI KENDİNİ GÖSTERECEK

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede "Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek." ifadelerini kullandı.

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