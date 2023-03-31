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Belbim çerçeve sözleşmesi neleri kapsar?

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi kapsamında Belbim, ulaşım kartı sahibi binlerce İstanbulluya mail ve sms yoluyla bilgilendirmede bulundu. Çerçeve sözleşmesinin ne olduğunu merak eden vatandaşlar sözleşmenin kapsamı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki, İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir, neleri kapsar? Çerçeve sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte soruların yanıtları.

16:33 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir?

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir?

BELBİM İstanbulkart kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gelişmeyi duyurdu. Mail veya sms yoluyla gelen İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar.

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Belbim 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürleye gireceğini duyurdu.

Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim gönderdiği maillerde; "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." ifadelerini kullandı.

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NEDİR, NELERİ KAPSAR?

İşbu sözleşmenin konusu, Belbim tarafından Müşteri’ye sunulacak Hizmet’lerin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, Belbim tarafından sunulan Hizmet’lere ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir.

Belbim Ödeme Araçları’nın toplu taşıma araçlarında kullanılmasına ilişkin hükümler Toplu Ulaşım Sisteminin işleticisi/sahibi olan ilgili kurum tarafından yayımlanan yönetmelik (https://tuhim.ibb.gov.tr/media/2283/i-stanbulkart-yonetmelig-i.pdf), kullanım koşulları vb. dokümanlarda (İstanbulkart için Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği ve UKOME kararlarında, diğer ödeme araçları için ilgili ürün internet sitesinde yayımlanan kurallar vb.) ve ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’de yer alan Hizmet’lere dair koşullar, ilgili Hizmet’lerin Belbim tarafından sunulmaya başlandığı tarihte hüküm ifade edecektir.




#İstanbulkart
#Belbim
#ulaşım kartı
#çerçeve sözleşmesi
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