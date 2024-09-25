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İtfaiye haftası ne zaman kutlanıyor 2024?

İtfaiye haftası ne zaman kutlanıyor 2024?

15:1825/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İtfaiye haftası
İtfaiye haftası

Depremlerde, yangınlarda, sel baskınlarında ve diğer tüm afetlerde canını tehlikeye atarak kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyecilerin önemi bu hafta bir kez daha hatırlanacak. Peki, İtfaiye Haftası ne zaman kutlanıyor?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle İtfaiye Haftası bir kez daha gündeme geldi. İtfaiye Haftası, her yıl eylül ayında kutlanıyor. Peki, İtfaiye Haftası ne zaman? İtfaiye Haftası'nda ne yapılır?

İTFAİYE HAFTASI NE ZAMAN 2024?

İtfaiye Haftası 25 Eylül 2024 - 1 Ekim 2024 tarihleri arasında kutlanacak. Bu haftada itfaiyenin önemine vurgu yapılacak ve çeşitli törenler düzenlenecek.

İTFAİYE HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası, yangın söndürme, kurtarma ve acil durumlara müdahale eden itfaiyecilerin fedakarlıklarını anmak için düzenleniyor. Bu hafta boyunca yangın güvenliği bilincini artıracak etkinlikler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.



#itfaiye
#itfaiye haftası
#2024 itfaiye haftası

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