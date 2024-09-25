Polis Bayramı olarak da bilinen Polis Haftası, teşkilat içerisindeki pek çok personelin bu kutsal görevini tebrik etmek için önem arz edecek. Nisan ayının ilk günlerinde Polis Haftası bir kez daha gündeme geldi. Kamu düzenini ve vatandaşın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumakla görevli polislerin bu anlamlı gününü kutlamak isteyenler, Polis Haftası tarihlerini araştırıyor. Peki, Polis Haftası ne zaman?