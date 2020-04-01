Kadın Giyiminde Mükemmellik: Dado Style

Şimdiden Ortadoğu pazarına hükmeden ve güçlü bir finans elde eden İstanbul merkezli marka, zamana yenik düşmeyen tasarımları ile kadınların gönlünü fethediyor.

“Kadın giyiminde mükemmellik, yarınlarda da modaya ayak uyduracak bir standart geliştirebilmektir” diyen genç modacı Dima Aslan tarafından kurulan Dado Style, bir başkaldırının markası olarak göze çarpıyor. Günlük ticari kaygılardan uzaklaşarak kendi çizgisini oluşturan marka, trendlere boyun eğmeyen stiller geliştiriyor.

Dado Style: Emeğin ve Cesaretin Markası

Dado Style, zorlu ekonomik koşullara rağmen lüks, kaliteli ve kişiye özel modellere odaklanıyor. Bunula birlikte birçok kadın moda markası tarafından göz ardı edilen rahatlığı ön plana alıyor. Modacı Aslan markanın bu yöndeki prensibin şöyle açıklıyor: “Bir kıyafetin en rüküş durduğu an kadını rahatsız ettiği andır. Altın dahi olsa rahat etmediğiniz zaman anlamı yoktur. O yüzden tasarımlarımın dikkat çekici olmasının yanında rahat olmasını da önemsiyorum.”

Dado Style markasının temelleri 2014’e dayanıyor. Yurtdışındaki moda eğitimini tamamlayan Dima Aslan, ülkeye döndükten sonra kendi markası için çalışmalara başlıyor ve tasarımlarına devam ediyor. Bu süreçte birçok tasarımcı ile tanışan Aslan, kendisine oldukça dinamik bir kadro oluşturuyor. 3 yıllık fizibilite çalışmalarının ardından Dado Style, tam da İstanbul tekstil sektörünün ekonomi sorunlarının başladığı dönemde faaliyete geçiyor. Bu yönüyle marka, “emeğin ve cesaretin markası” olarak tanımlanıyor.

Dijital pazarlama alanında oldukça başarılı olan marka, Ortadoğu ve Avrupa’da birçok modaevi ile çalışıyor. Sosyal medya hesapları oldukça hareketli görünen Dado Style, koleksiyonlarını ayrıca dadostyle.com adresinden duyuruyor. Dado ürünlerini kullanan ünlüler, markanın doğal reklamını yapıyor. Özellikle Zain Karazon, Faroha, Summer Shaker, Halima Boland gibi isimler Instagram hesaplarından attıkları hikayeler ile Arap dünyasında Dado Style rüzgârı estiriyor.