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Kadroya geçen sözleşmelinin maaşı ne kadar?
Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde Meclis, ilk mesaisini tamamladı. Binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya geçişini öngören teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.
Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
Diyanet’te düzenleme kapsamına giren personel sayısı bin 710. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlardan vekil olarak görev yapanlar net 8 bin 486 TL maaş alıyordu. Teklifle birlikte maaşlarda 3 bin 764 lira artış olacak. Vekil ebe ve hemşirelerin maaşlarına da 2 bin liranın üzerinde bir fark yansıyacak.
Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.
Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.
Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.