Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar, işlemlerini 5 Ocak itibariyle yapmaya başladı. Suudi Arabistan, 2022'de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul etmişti. Bu sene ilk defa hacca başvuracaklar da 2023 hac ön kayıtlarını yapabilecek. Peki yeni hac kayıt başvurusu ne zaman sona erecek? 2023 hac kayıtları nereden nasıl yapılacak? 2023 hac fiyatları ne kadar? İşte hacca ilişkin tüm detaylar.