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Sözleşmeliden kadroya geçişte maaş durumu ne olacak?
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıl gibi bir süreç sonunda gerçekleşecektir. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacak. Kadrolu olanların maaşı da artacak. Peki sözleşmeliden kadroya geçenlerin maaşları ne kadar olacak, hangi haklara sahip olacak? Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde neler var? İşte tüm bu soruların cevapları haberimizde.
11:51 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Kadroya geçen sözleşmelinin maaşı ne kadar?

Kadroya geçen sözleşmelinin maaşı ne kadar?

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde Meclis, ilk mesaisini tamamladı. Binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya geçişini öngören teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.

Sözleşmeli personel kadro başvuru süreci

Sözleşmeli personel kadrona nasıl alınacak, başvuru süreci nasıl işleyecek?

  1. Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak.
  2. Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı, 1 yıl sonra verilecek.
  3. Belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor.
  4. Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.
  5. Vekil ebe ve hemşireler ile vekil imam hatip ile müezzin-kayyımlar da kapsamı dahilinde.
  6. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek.
  7. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.

Sözleşmeli personel düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Kadroya geçen sözleşmeli maaşı

Kadroya geçen sözleşmelilerin maaşı artar mı?

  • Teklifle, 4/B ile teşkilat kanunlarına tabi 413 bin 617, mahalli idarelerdeki 36 bin 346, aile hekimliklerinde kamu dışından aile sağlığı elemanı 3 bin 542, sulama birliklerindeki 32 kişi olmak üzere 458 bin 615 çalışanın kadroya geçmesi öngörülüyor. Sözleşmeli sanatçıların maaşları 12 bin 610 liradan 22 bin 921 liraya yükselecek.

İmam-hatip ve müezzin-kayyım vekil ebe ve hemşire maaşları ne kadar artacak?

Diyanet’te düzenleme kapsamına giren personel sayısı bin 710. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlardan vekil olarak görev yapanlar net 8 bin 486 TL maaş alıyordu. Teklifle birlikte maaşlarda 3 bin 764 lira artış olacak. Vekil ebe ve hemşirelerin maaşlarına da 2 bin liranın üzerinde bir fark yansıyacak.

Kadroya geçenlere kademe ilerlemesi var mı?

Kadrolu olanlarda kademe ve derece ilerlemesi olacak mı?

Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.

Kadroya geçenlere isteğe bağlı yer değiştirme, aylık izin hakkı olacak mı?

Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.

Kadroya geçenlere yemek parası var mı?

Kadroya geçenlerin yemek yardımı verilecek mi?

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.



#sözleşmeli personel
#kadro düzenlemesi
#kadroya geçenlerin maaşı
2 saat önce
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Sözleşmeliden kadroya geçişte maaş durumu ne olacak?
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