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Kağıthane Devlet Hastanesi taşınacak

İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak hizmete devam edecektir.” dedi.

15:39 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kağıthane Devlet Hastanesi

Kağıthane Devlet Hastanesi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 ile Hatay'daki 5.8 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'da başta eğitim, sağlık ve kamu kurumlarının bina güvenliği konusu yeniden gündeme taşındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dün tahliye edileceğine yönelik açıklamanın ardından, bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildiği aktarıldı. Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği kaydedildi. İstanbul'un en önemli hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ilgili yapılan açıklamada, binaların incelendiği ve inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Kağıthane Devlet Hastanesi nereye taşınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile ortak basın açıklaması düzenledi. Bakan Koca, açıklamasında Kağıthane Devlet Hastanesinin, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınacağını duyurdu.


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#Kağıthane Devlet Hastanesi
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10 dakika önce
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Kağıthane Devlet Hastanesi taşınacak
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