Kağıthane Devlet Hastanesi nereye taşınacak?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 ile Hatay'daki 5.8 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'da başta eğitim, sağlık ve kamu kurumlarının bina güvenliği konusu yeniden gündeme taşındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dün tahliye edileceğine yönelik açıklamanın ardından, bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildiği aktarıldı. Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği kaydedildi. İstanbul'un en önemli hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ilgili yapılan açıklamada, binaların incelendiği ve inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.