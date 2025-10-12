Kahramanmaraş İstiklal spor

TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kahramanmaraş - Kırklarelispor kozlarını paylaştı. Kahramanmaraş'da, Vali Saim Çotur Stadyumu'nda oynanan kritik maç saat 14.30’da başladı. Sıfır TV üzerinden canlı yayınlananan mücadeleyi Kahramanmaraş İstiklalspor kazandı. Maçta 5 gol atıldı. İşte Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maç sonucu.
Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maç sonucu kaç kaç bitti?
Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maçını 3-2 ev sahibi takım kazandı. Goller, 18. dakikada Hüseyin Eray Karataş, 23.. dakikada Furkan Fehmi Güneş, 49. dakikada Ali Ham Tunçer, 74. dakikada Furkan Fehmi Güneş ve 86. dakikada Hasan Hatipoğlu’ndan geldi.