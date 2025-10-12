TFF 2. Lig’in bu kritik mücadelesinde Kahramanmaraş İstiklalspor, güçlü rakibi Kırklarelispor’u ağırladı. Üç puanın sahibi ev sahibi takım oldu. İşte detaylar.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan devam ediyor. Kahramanmaraş İstiklal Spor, ligin 8. hafta mücadelesinde bugün kendi sahasında Kırklarelispor'u konuk etti. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşma, bugün saat 14:30’da başladı. Mücadele Kahramanmaraş'taki Merkez Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.