Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maç sonucu

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maç sonucu

17:0512/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kahramanmaraş - Kırklarelispor maçı
Kahramanmaraş - Kırklarelispor maçı

TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kahramanmaraş - Kırklarelispor kozlarını paylaştı. Kahramanmaraş'da, Vali Saim Çotur Stadyumu'nda oynanan kritik maç saat 14.30’da başladı. Sıfır TV üzerinden canlı yayınlananan mücadeleyi Kahramanmaraş İstiklalspor kazandı. Maçta 5 gol atıldı. İşte Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maç sonucu.

TFF 2. Lig’in bu kritik mücadelesinde Kahramanmaraş İstiklalspor, güçlü rakibi Kırklarelispor’u ağırladı. Üç puanın sahibi ev sahibi takım oldu. İşte detaylar.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan devam ediyor. Kahramanmaraş İstiklal Spor, ligin 8. hafta mücadelesinde bugün kendi sahasında Kırklarelispor'u konuk etti. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşma, bugün saat 14:30’da başladı. Mücadele Kahramanmaraş'taki Merkez Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maç sonucu kaç kaç bitti?

Kahramanmaraş İstiklalspor - Kırklarelispor maçını 3-2 ev sahibi takım kazandı. Goller, 18. dakikada Hüseyin Eray Karataş, 23.. dakikada Furkan Fehmi Güneş, 49. dakikada Ali Ham Tunçer, 74. dakikada Furkan Fehmi Güneş ve 86. dakikada Hasan Hatipoğlu’ndan geldi.


#Kahramanmaraş İstiklal spor
#İstiklal spor
#Kırklarelispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da 102. yıl kutlaması trafiği etkileyecek: Hangi yollar kapalı olacak? İşte trafiğe kapatılacak yollar