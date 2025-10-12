Fenerbahçe Medicana lige galibiyetle başladı

Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Medicana deplasmanda Aras Spor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu galibiyetle başladı.
Sultanlar Ligi’nde İzmir’de Aras Spor’a konuk olan Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler maçın ilk setini 25-15 kazanıp durumu 1-0’a getirdi.
Ev sahibi Aras Spor ikinci sette toparlandı ve aynı skorla galip gelerek maçı 1-1’e getirdi. Fenerbahçe üçüncü sette rakibine 25-18 üstünlük kurarak skoru 2-1 yaptı.
Fenerbahçe Medicana dördüncü sette de rakibine şans vermedi ve 25-13’lük galibiyetle salondan 3-1 galip ayrılmayı başardı.