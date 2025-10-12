Yeni Şafak
Fenerbahçe Medicana lige galibiyetle başladı

16:4612/10/2025, Pazar
DHA
Fenerbahçe Medicana
Fenerbahçe Medicana

Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Medicana deplasmanda Aras Spor'u 3-1 mağlup etti ve sezonu galibiyetle başladı.

Sultanlar Ligi’nde İzmir’de Aras Spor’a konuk olan Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler maçın ilk setini 25-15 kazanıp durumu 1-0’a getirdi.


Ev sahibi Aras Spor ikinci sette toparlandı ve aynı skorla galip gelerek maçı 1-1’e getirdi. Fenerbahçe üçüncü sette rakibine 25-18 üstünlük kurarak skoru 2-1 yaptı.


Fenerbahçe Medicana dördüncü sette de rakibine şans vermedi ve 25-13’lük galibiyetle salondan 3-1 galip ayrılmayı başardı.


SETLER 15-25, 25-15, 18-25, 13-25

SÜRE: 104 (26, 26, 27, 25) dakika




