Halkbank TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nı üçüncü tamamladı

TSYD Ankara Şubesi'nin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasında, üçüncülük karşılaşmasında Halkbank, Spor Toto'yu 25-19, 16-25, 25-17 ve 31-29'luk setlerle 3-1 mağlup etti.