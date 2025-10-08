VakıfBank'ta Sıla Çalışkan Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya'da oynadığımız hazırlık karşılaşmasında yaşadığı kalf sakatlığının ardından tedavi süreci devam eden sporcumuz Sıla Çalışkan, bugün yapılan kontrollerinde ağrı hissetmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.