VakıfBank'ta Sıla Çalışkan Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek

17:228/10/2025, Çarşamba
Sıla Çalışkan
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçının kadrosundan Sıla Çalışkan'ın çıkarıldığını açıkladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda oyunculardan Sıla Çalışkan'ın 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası kadrosunda yer almayacağı duyuruldu.


Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya'da oynadığımız hazırlık karşılaşmasında yaşadığı kalf sakatlığının ardından tedavi süreci devam eden sporcumuz Sıla Çalışkan, bugün yapılan kontrollerinde ağrı hissetmesi nedeniyle bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.


VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.




#VakıfBank Kadın Voleybol Takımı
#Sıla Çalışkan
#2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası
