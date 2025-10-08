Fenerbahçe Medicana'da iki yıldız sakatlandı: Finalde yoklar

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır." denildi.