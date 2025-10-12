Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Karşıyaka’yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele saat 15.30’da başladı. Fenerbahçe Beko, 10 Ekim Cuma günü konuk ettiği Kızılyıldız’a 81-86 mağlup olarak üçüncü maçlar sonunda bir galibiyette kaldı. İşte Fenerbahçe Beko, Karşıyaka basketbol maçı son durum bilgileri.
FENERBAHÇE BEKO KARŞIYAKA MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko-Karşıyaka karşılaşması sonucu0 87-73.
Fenerbahçe Beko Karşıyaka basketbol maçı saat 15.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanmakta. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis hakem üçlüsü yönetiyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi üçüncü hafta karşılaşması Fenerbahçe Beko Karşıyaka maçı beIN Sports 5 canlı yayınıyla ekrana geliyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko Karşıyaka basketbol maçını beIN Sports 5 kanalından canlı ve naklen izleyebilecek.
Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 6 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Aliağa Petkim Spor’u 105-83 ile geçti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Talen Horton Tucker 25, Bonzie Colson 17 sayı üretti.
Karşıyaka’da son durum: Faruk Beşok tarafından çalıştırılan Karşıyaka’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: Chris Chiozza, Ricky Tarrant, Ege Özçelik, Charles Manning, Meriç Kuntker, Serkan Menteşe, Cameron Young
Forvetler: Mike Moore, Samet Geyik, Mert Celep
Pivotlar: Justin Alston, Egemen Güven, Egemen Yapıcı
Koç: Faruk Beşok
Karşıyaka, bu sezon ligimizde oynadığı iki maçta bir galibiyet elde etti. İzmir temsilcisi son olarak 5 Ekim Pazar günü konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 76-69 ile geçti. Karşıyaka’da Charles Manning ve Michael Moore 18, Cameron Young 17 sayı buldu.