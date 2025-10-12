Karşıyaka’da son durum: Faruk Beşok tarafından çalıştırılan Karşıyaka’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Chris Chiozza, Ricky Tarrant, Ege Özçelik, Charles Manning, Meriç Kuntker, Serkan Menteşe, Cameron Young

Forvetler: Mike Moore, Samet Geyik, Mert Celep

Pivotlar: Justin Alston, Egemen Güven, Egemen Yapıcı

Koç: Faruk Beşok

Karşıyaka, bu sezon ligimizde oynadığı iki maçta bir galibiyet elde etti. İzmir temsilcisi son olarak 5 Ekim Pazar günü konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 76-69 ile geçti. Karşıyaka’da Charles Manning ve Michael Moore 18, Cameron Young 17 sayı buldu.