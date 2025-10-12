Yeni Şafak
Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçı nerede hangi ilde oynanacak? A Milli Takım kalan maçları

A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu Türkiye maçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir viraj daha. E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan deplasmanından 6-1'lik tarihi bir zaferle dönen A Milli Futbol Takımı'mız, şimdi gözünü dördüncü maçına çevirdi. Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'nde oynanacak. Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, maç saat kaçta? sorusuyla gündemde. İşte A Milli Takım kalan maçları.

A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu üçüncü hafta maçında Bulgaristan deplasmanında sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu'nda A Milli Takım 4. maçına çıkacak. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı 14 Mayıs Salı 21:45'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI MAÇ HANGİ İLDE OYNANACAK?Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'nde oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı kazanmamız halinde grup ikinciliğini garantileyeceğiz.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

1- İspanya 9

2- Türkiye 6

3- Gürcistan 3

4- Bulgaristan 0

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM 20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM 22:45 İspanya - Türkiye

