A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu üçüncü hafta maçında Bulgaristan deplasmanında sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu'nda A Milli Takım 4. maçına çıkacak. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?