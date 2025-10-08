Türkiye Gürcistan maç bileti ne kadar? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, yarın 8 maçla başlayacak. A Millî Takımımızın 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile oynayacağı maçın bilet satışları başladı. Peki Türkiye Gürcistan maç bileti ne kadar? İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Gürcistan maç bileti satışları başladı mı?
Türkiye Gürcistan maç bileti satışları başladı. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacaktır. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilirler. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecektir.
- Batı Alt Orta Bloklar - ₺2.500,00
- Doğu Alt Orta Bloklar - ₺2.000,00
- Batı Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00
- Doğu Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00
- Kuzey Alt - ₺900,00
- Güney Alt - ₺900,00
- Kuzey Üst - ₺900,00
- Güney Üst - ₺900,00
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı.
Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı ve kazanan takım yeleksiz ekip oldu.
Kampa bugün dahil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer, idmanda yer aldı. Merih Demiral, ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken Uğurcan Çakır ise idmana katılmadı.
Ay-yıldızlıların çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz, yönetici Muhammet Akçay ve genel sekreter Abdullah Ayaz da izledi.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı
A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı şöyle:
21.45 Belarus-Danimarka
21.45 İskoçya-Yunanistan
19.00 Finlandiya-Litvanya
21.45 Malta-Hollanda
21.45 Avusturya-San Marino
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek
21.45 Çekya-Hırvatistan
21.45 Faroe Adaları-Karadağ
21.45 Almanya-Lüksemburg
21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya
21.45 İsveç-İsviçre
21.45 Kosova-Slovenya
21.45 Fransa-Azerbaycan
21.45 İzlanda-Ukrayna
17.00 Kazakistan-Liechtenstein
21.45 Belçika-Kuzey Makedonya
21.45 Bulgaristan-Türkiye
21.45 İspanya-Gürcistan
19.00 Macaristan-Ermenistan
21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti
19.00 Norveç-İsrail
21.45 Estonya-İtalya
16.00 Letonya-Andorra
21.45 Sırbistan-Arnavutluk