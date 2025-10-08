Türkiye Gürcistan maç bileti ne kadar? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Gürcistan maç bileti satışları başladı mı?

Türkiye Gürcistan maç bileti satışları başladı. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacaktır. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilirler. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecektir.

Batı Alt Orta Bloklar - ₺2.500,00 Doğu Alt Orta Bloklar - ₺2.000,00 Batı Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00 Doğu Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00 Kuzey Alt - ₺900,00 Güney Alt - ₺900,00 Kuzey Üst - ₺900,00 Güney Üst - ₺900,00

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı ve kazanan takım yeleksiz ekip oldu.

Kampa bugün dahil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer, idmanda yer aldı. Merih Demiral, ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken Uğurcan Çakır ise idmana katılmadı.

Ay-yıldızlıların çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz, yönetici Muhammet Akçay ve genel sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

C Grubu

21.45 Belarus-Danimarka

21.45 İskoçya-Yunanistan

G Grubu

19.00 Finlandiya-Litvanya

21.45 Malta-Hollanda

H Grubu

21.45 Avusturya-San Marino

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek

L Grubu

21.45 Çekya-Hırvatistan

21.45 Faroe Adaları-Karadağ

10 Ekim Cuma:

A Grubu

21.45 Almanya-Lüksemburg

21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya

B Grubu

21.45 İsveç-İsviçre

21.45 Kosova-Slovenya

D Grubu

21.45 Fransa-Azerbaycan

21.45 İzlanda-Ukrayna

J Grubu

17.00 Kazakistan-Liechtenstein

21.45 Belçika-Kuzey Makedonya

11 Ekim Cumartesi:

E Grubu

21.45 Bulgaristan-Türkiye

21.45 İspanya-Gürcistan

F Grubu

19.00 Macaristan-Ermenistan

21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti

I Grubu

19.00 Norveç-İsrail

21.45 Estonya-İtalya

K Grubu

16.00 Letonya-Andorra