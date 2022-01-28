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Kamu işçilerine ek zam verilecek mi? Ödemeler ne zaman?

Kamu işçilerine yapılması beklenen ek zam gündemde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu işçisine ek zam müjdesi verdi. Memur ve emekliye yapılan yüzde 2,5'lik ek zammın ardından binlerce kamu işçisi kendilerine bir zammın yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Peki, kamu işçilerine ek zam ödenecek mi? Ek zamlar ne zaman yatırılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu işçilerine ek zam verilecek mi? Ödemeler ne zaman?
EK ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında ek zammın kamu işçilerine de verileceğini duyurdu. Peki, kamu işçilerine ek zam ne zaman yatacak? Ek zam verilecek mi? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar...

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır.İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler.

Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor. Sanırım onunla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Kamuoyunu bilgilendirirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EK ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçilerine verilecek ek zammın şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde bakanlık tarafından açıklama yapılacak.

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