Kanada Vizesi Nasıl Alınır?

Hangi amaçla Kanada’ya gidecekseniz onunla ilgili vize alınması gerekir. İlgili türde vize almak için uygulanması gereken birkaç adım bulunur.

Kanada vizesi almak için mutlaka bir danışmanlık firmasından destek almalısınız. Vize işlemlerinin hatasız ve zamanında tamamlanması amacı ile danışmanlık firmalarından destek alındığında vize başvurunuzun onaylanma ihtimali daha yüksek olacaktır. fakat vize danışmanlığı yapan firmalar kısa dönemlik Kanada ziyaretleriniz için daha çok fayda sağlamaktadır. Kanada vize başvuru süreci ile ilgili birçok detay bulunur. Öncelikle hangi türde vize başvurusu yaparsanız yapın vize başvuru ücretini yatırmış olmanız gerekiyor. Kanada vize başvuru merkezine vize için başvuruda bulunmadan önce banka aracılığı ile vize ücreti yatırılmalıdır. Vizenin türüne göre vize başvuru ücreti farklılık gösterir. Ücret internet üzerinden ödenir ve ödeme yapıldıktan sonraki makbuz ekranı bilgisayara kaydedilerek çıkartılması gerekir.

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Kanada Turist Vizesi

Kanada turist vizesi Kanada ziyaretleri için en çok tercih edilen vizedir. Kanada turist vizesine Kanada ziyaretçi vizesi ya da Kanada geçici yerleşim vizesi adı da verilir. En fazla 6 ay olarak verilen turist vizesi isteğe göre tek girişli ya da birden fazla girişli olarak da verilebilir. Kanada turistik vize almak için gerekli tüm belgeler eksiksiz bir şekilde toparlanması ve Kanada Konsolosluğuna bizzat başvuru sahibi tarafından getirilmesi gerekir.

Kanada Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Kanada turist vizesi almak için gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde toplanması gerekir. vize başvuru formu ve aile bilgi formu tam ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Pasaport üzerinde yazan bilgilerle başvuru formu üzerine yazdığınız bilgilerin birebir aynı olması gerekir. Bu formlar tamamen doldurulduktan sonra geçerli pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus kayıt örneği, otel ve uçak rezervasyonları, vize talep dilekçesi, seyahat sağlık sigortası ve maaşınız ile ilgili finansal bilgilerinizin olduğu belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Pasaport son 10 yıl içerisinde alınmış olmalıdır. Kanada ziyareti dönüşünden itibaren de en az 6 ay geçerliliği olan pasaport ile başvuru yapılmalıdır.