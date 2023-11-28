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Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK hedefini tam isabetle vurdu

KARAOK, Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen bir Türk kısa menzilli tanksavar silahıdır. KARAOK, 125 mm'lik taşınabilir, hafif, ateşle ve unut, kısa menzilli tanksavar güdümlü füzedir. İşte KARAOK menzili ve teknik özellikleri neler?

14:23 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
KARAOK özellikleri

KARAOK özellikleri

Kısa Menzilli Tanksavar Silahı
KARAOK
, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.

KARAOK, tandem bir savaş başlığı ve kapalı bir alandan ateş açılmasını sağlamak için tasarlanmış, yerli olarak geliştirilmiş yeni bir hibrit çift aşamalı roket motoru ile donatılmıştır.

Menzili 2500 m'nin üzerindedir.

Ağırlığı 16 kg'dan az (tüp ve füze), uzunluğu 110 cm'dir. Füze üst saldırı yeteneğine sahiptir ve gündüz veya gece çalışabilir.

#KARAOK
#KARAOK tank savar
#Roketsan
1 saat önce
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