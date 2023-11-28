KARAOK özellikleri
Kısa Menzilli Tanksavar Silahı
KARAOK
, üzerinde yer alan Kızılötesi Görüntüleyici Başlık sayesinde gece/gündüz görev yapabilecek, portatif bir füze sistemidir.
KARAOK, tandem bir savaş başlığı ve kapalı bir alandan ateş açılmasını sağlamak için tasarlanmış, yerli olarak geliştirilmiş yeni bir hibrit çift aşamalı roket motoru ile donatılmıştır.
Menzili 2500 m'nin üzerindedir.
Ağırlığı 16 kg'dan az (tüp ve füze), uzunluğu 110 cm'dir. Füze üst saldırı yeteneğine sahiptir ve gündüz veya gece çalışabilir.
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1 saat önce