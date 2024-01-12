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MEB e-okul kapandı mı, öğretmen not girişi bitti mi? VBS sistemi son durum!

"MEB e-okul kapandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. dönemi 19 Ocak cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne henüz not ve devamsızlık bilgisi girilmeyen öğrenciler, hangi tarihte kapanacağını merak ediyor. E-Okul üzerinden öğrencilerin sınav notları, ders programı, daha önceki yılların not ortalaması vb. birçok bilgiye erişim sağlanabiliyor. Peki, MEB e-okul kapandı mı? VBS sistemi son durum!

17:01 - 12/01/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Karneler ne zaman verilecek?
Karneler ne zaman verilecek?

"MEB e-okul kapandı mı? E-Okul öğretmen not girişi bitti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. E-Okul VBS üzerinden öğrencinin eğitim bilgilerinin tamamına ulaşılabiliyor. Özellikle bu dönem ilk kez uygulanmaya başlayan ortak sınav notları da e-Okul’da görüntülenebiliyor. Peki, MEB e-okul kapandı mı? VBS sistemi son durum!

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi daha önceki yıllarda not girişinin tamamlanması sebebiyle kapatılıyordu. Ancak artık yeni sistemde e-Okul kapanmıyor. Bu sebeple öğrenciler karne dağıtım günü olan 19 Ocak tarihine kadar e-Okul sistemine giriş yapabilecek.

OKULLARDA SON HAFTA DEVAMSIZLIK SAYILIR MI?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birinci dönem ders programında yer alan derslerin büyük bir çoğunluğunu tamamladı. Öğretmenler özellikle son hafta öncesinde not, devamsızlık gibi bilgileri sisteme yüklemeye başladı.

Birinci dönem 15-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak son haftanın ardından sona erecek. Okula gidip gitmeme konusunda kararsızlık yaşayan öğrenciler ise son hafta yoklama alınıp alınmadığını merak ediyor.


Okulun son haftasında yoklama alma durumu öğretmenler ve okul yönetimlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu durumda öğrenciler konuyla ilgili en net bilgiyi okul müdürlüklerinden veya ilgili öğretmenlerinden alabilirler.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi


İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.


15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)


İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)


2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

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