Muş’ta yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Muş Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili açıklama yayınlandı. Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren tüm ilin kar yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Valilik, görüş mesafesinde azalma, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Muş 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.