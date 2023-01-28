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Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı

Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kars-Digor karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle tır sürücüleri ilerleyemedi. Bazı tır sürücüleri, Digor Yolu TOKİ bölgesinde araçlarını park ederek beklemeye başladı. Kars 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:09 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kars 5 günlük hava durumu

Kars 5 günlük hava durumu

Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kars-Digor karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle tır sürücüleri ilerleyemedi.

KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kars 5 günlük hava durumu için


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#meteoroloji
#hava durumu
34 dakika önce
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Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı
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