Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar yolda kaldı
Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentte sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kars-Digor karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle tır sürücüleri ilerleyemedi. Bazı tır sürücüleri, Digor Yolu TOKİ bölgesinde araçlarını park ederek beklemeye başladı. Kars 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
16:09 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kars 5 günlük hava durumu
Kars’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kars-Digor karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle tır sürücüleri ilerleyemedi.
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