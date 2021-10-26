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Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ilk tatil ne zaman?

Kasım ayı yaklaşırken "İlk ara tatil ne zaman?" sorusu araştırmaları da çoğaldı. İlk ara tatil ile birlikte öğrenciler, eylül ayında başlayan yoğun bir döneme 9 günlük ara vermiş olacaklar. Peki, Kasım ara tatili ne zaman olacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ilk tatil ne zaman?
meb tatil

Okulların kapanacağı tarih birinci dönem ilk ara tatil ve yarıyıl tatil bilgisi ile gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021 2022 tatil takvimine odaklandı. Peki, okullarda ilk ara tatili ne zaman başlayacak?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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