Kasım ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı: Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

TÜİK’in 2024 Kasım ayı enflasyon verileriyle ilgili yapacağı açıklama, maaş zam oranlarını belirleyecek kritik göstergelerden biri olduğu için vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarıyla yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. Bu tahminlere göre, enflasyon oranları hem emekli ve memur maaşları hem de asgari ücret artışında belirleyici olacak.

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.





KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ





TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.





Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşmiştir.





12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ





2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,93 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 36,97 olasılıkla yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 16,94 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.





Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 20,63’ünün beklentilerinin yüzde 29,00 – 31,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.





24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ





2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,28 olasılıkla yüzde 14,00 – 16,99 aralığında, yüzde 47,20 olasılıkla yüzde 17,00 – 19,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 22,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



