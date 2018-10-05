Kasımpaşa Göztepe canlı

Süper Lig'in 8.haftasında oynanacak Kasımpaşa Göztepe maçının canlı skor takibini ve önemli pozisyonlarını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA

Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan (Özgür), Eduok, Trezeguet, Diagne

SAKAT: Khalili*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası Tribünü 55 TL, Maraton Tribünü 40 TL, Misafir Tribünü 70 TL

GÖZTEPE

SAKAT: Kadu, Atakan, Cikalleshi, *Halil

CEZALI: Yok

Beto- Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Tayfur (Halil), Jarome

KASIMPAŞA GÖZTEPE CANLI SKOR TAKİBİ (MAÇ KAÇ KAÇ?)

KASIMPAŞA GÖZTEPE CANLI İZLE

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın 2 takım halinde topa sahip olma ve atak sonlandırma çalışmaları ile tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan Kasımpaşa'nın Senegalli golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin oğlu Mbaye Junior, antrenman öncesinde Mustafa Denizli ile top oynadı.

Lacivert-beyazlılar, antrenmanın ardından Göztepe karşılaşması için tesislerde kampa girdi.

GÖZTEPE KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği İzmir temsilcisi Göztepe ile 10. kez mücadele edecek.

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ama daha sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Göztepe ile oynayacak. Göztepe ile Süper Lig’de 10. maçına çıkacak olan Paşa, geride kalan 9 mücadelede 5 beraberlik alırken, 4 kez de 3 puan alan taraf oldu.

Mustafa Denizli ile ilk maç

Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa’yı çalıştıracak olan Denizli, lacivert-beyazlı takımın başında ilk sınavını Göztepe maçında verecek.

Tek eksik Khalili

Kasımpaşa, sarı-kırmızılılar karşısına kadrosunda tek eksikle çıkacak. Paşa’da sakatlığı devam eden İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. İlk hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin David Pavelka’ya forma şansı tanıması bekleniyor.

Düdük Halis Özkahya’da

Kasımpaşa- Göztepe mücadelesinde hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.