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​Kasımpaşa Göztepe canlı izle - Kasımpaşa GZTP canlı skor

Kasımpaşa Göztepe canlı

Kasımpaşa Göztepe maçı bein SPORTS kanalından canlı olarak yayınlanacak. LİG TV aboneliği olmayan futbolserverler Kasımpaşa Göztepe maçının canlı skor takibini ve önemli pozisyonlarını haberimiz üzerinden takip edebilirler.

Haber Merkezi DHA
Kasımpaşa Göztepe maçının canlı skor takibini ve önemli pozisyonları haberimizde.

Kasımpaşa Göztepe maçının canlı skor takibini ve önemli pozisyonları haberimizde.

Süper Lig'in 8.haftasında oynanacak Kasımpaşa Göztepe maçının canlı skor takibini ve önemli pozisyonlarını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA

Ramazan- Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan (Özgür), Eduok, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Khalili*
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası Tribünü 55 TL, Maraton Tribünü 40 TL, Misafir Tribünü 70 TL
GÖZTEPE

SAKAT: Kadu, Atakan, Cikalleshi, *Halil
CEZALI: Yok
Beto- Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Tayfur (Halil), Jarome

KASIMPAŞA GÖZTEPE CANLI SKOR TAKİBİ (MAÇ KAÇ KAÇ?)

KASIMPAŞA GÖZTEPE CANLI İZLE

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın 2 takım halinde topa sahip olma ve atak sonlandırma çalışmaları ile tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan Kasımpaşa'nın Senegalli golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin oğlu Mbaye Junior, antrenman öncesinde Mustafa Denizli ile top oynadı.

Lacivert-beyazlılar, antrenmanın ardından Göztepe karşılaşması için tesislerde kampa girdi.

GÖZTEPE KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği İzmir temsilcisi Göztepe ile 10. kez mücadele edecek.

Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ama daha sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Göztepe ile oynayacak. Göztepe ile Süper Lig’de 10. maçına çıkacak olan Paşa, geride kalan 9 mücadelede 5 beraberlik alırken, 4 kez de 3 puan alan taraf oldu.

Mustafa Denizli ile ilk maç

Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa’yı çalıştıracak olan Denizli, lacivert-beyazlı takımın başında ilk sınavını Göztepe maçında verecek.

Tek eksik Khalili

Kasımpaşa, sarı-kırmızılılar karşısına kadrosunda tek eksikle çıkacak. Paşa’da sakatlığı devam eden İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. İlk hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin David Pavelka’ya forma şansı tanıması bekleniyor.

Düdük Halis Özkahya’da

Kasımpaşa- Göztepe mücadelesinde hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kayserispor Çaykur Rizespor maçı canlı
Kayserispor Çaykur Rizespor maçı canlı

Kayserispor Çaykur Rizespor maçının canlı skor takibini ve maçın önemli pozisyonlarını yenisafak.com'da.Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. İki takım tarihinde 23 kez karşı karşıya geldi. İki ekip, 3 kez TFF 1.Lig’de 2 kez Türkiye Kupası’nda 18 kez de Süper Lig maçlarında karşılaştı.KAYSERİSPORLung- Lopes, Levent, Sapunaru, Atila-Şamil, Rotman, Bilal, Mensah, Chery, Umut Bulut (Kravets)SAKAT: Sakıb, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç , Kana-Biyik,CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TLÇAYKUR RİZESPORGökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, MuriçSAKAT: YokCEZALI: YokKAYSERİSPOR RİZESPOR CANL SKOR TAKİBİKAYSERİSPOR RİZESPOR CANLI İZLEKayserispor ile Rizespor 24. kez karşılaşacakKayserispor ile Ç.Rizespor, Süper Lig serüveninde 18 müsabakada kozlarını paylaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 4 kez de yenildi. 22 kez rakibine gol atan Kayserispor kalesinde ise 14 kez gol gördü.Kayserispor sahasında oynadığı 9 Süper Lig maçında rakibine karşı 6 kez kazanıp 1 kez kaybetti. 2 maç da berabere bitti. Kayserispor sahasında 13 gol atarken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.İşte iki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçlarıSüper Lig2016/2017 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-42016/2017 Kayserispor-Ç.Rizespor 2-12015/2016 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-02015/2016 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-02013/2014 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-22013/2014 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-22007/2008 Kayserispor-Ç.Rizespor 3-02007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-02006/2007 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-02006/2007 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-12005/2006 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-02005/2006 Kayserispor-Ç.Rizespor 3-12004/2005 Kayserispor-Ç.Rizespor 2-12004/2005 Ç.Rizespor-Kayserispor 2-11985/1986 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-11985/1986 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-01979/1980 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-01979/1980 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-1Türkiye Kupası2007/2008 Kayserispor-Ç.Rizespor 4-12007/2008 Ç.Rizespor-Kayserispor 0-3TFF 1.Lig1984/1985 Kayserispor-Ç.Rizespor 1-01983/1984 Ç.Rizespor-Kayserispor 1-01983/1984 Kayserispor-Ç.Rizespor 0-0

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