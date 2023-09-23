Keçiörengücü - Giresunspor canlı skor
Trendyol 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü ve Giresunspor karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Keçiörengücü - Giresunspor canlı skor ekranı ve canlı izlemek linki haberimizde.
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR CANLI SKOR
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR CANLI SKOR
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR CANLI İZLEME LİNKİ
KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR CANLI İZLEME LİNKİ
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
#Keçiörengücü
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce