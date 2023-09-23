Spor Toto 1. Lig 32. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Göztepe’yi konuk etti. 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2’ye getiren ev sahibi ekip Keçiörengücü 82. dakikada yediği golle rakibine karşı 3-2 mağlup oldu. Goller dakika 10’ Atınç Nukan, 52’ Kenneth Mamah, 64’ Melih İnan, 66’ Caner Aktaş ve 82’ Marko Mihojevic’den geldi. Göztepe bu sonuçla puanını 51’e yükselterek ligde maç fazlasıyla 6. sıraya gelerek play off hattında yerini aldı. Keçiörengücü - Göztepe maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.