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Keçiörengücü - Giresunspor canlı skor

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü evinde Giresunspor’u konuk ediyor. Keçiören Aktepe stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Keçiörengücü - Giresunspor canlı skor ekranı ve canlı izleme linki haberimizde.

15:52 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Keçiörengücü - Giresunspor canlı skor

Keçiörengücü - Giresunspor canlı skor

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Keçiörengücü ve Giresunspor karşı karşıya geliyor. Bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Keçiörengücü - Giresunspor canlı skor ekranı ve canlı izlemek linki haberimizde.

KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR CANLI SKOR

KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR CANLI İZLEME LİNKİ

Keçiörengücü - Giresunspor maçını canlı izlemek için

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU



#Keçiörengücü
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce
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