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TRT 1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz'ın" ilk tanıtımı yayınlandı

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizide Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı rol alıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz dizisi konusu nedir, neyi anlatıyor?

14:41 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kendi Düşen Ağlamaz

Kendi Düşen Ağlamaz

Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin vefatından sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya düşen Alize ve ailesinin başına gelenleri anlatıyor. Gülbike Sonay Üte ile Tuna Kıygı'nın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu üstleniyor. Dizinin ilk tanıtım videosu, TRT 1'in YouTube hesabında yayınlandı.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'IN İLK TANITIMI YAYINLANDI

TRT 1 ekranları yaz sezonunda seyircisinin içini açacak yeni dizilerini birbiri ardına sıralamaya başladı. Heyecan, romantizm, komedi dolu aile dizilerine alışık olduğumuz TRT 1'in yeni dizilerinden biri de Kendi Düşen Ağlamaz. Güldürürken düşündürecek, kimi zaman gözlerimizi dolduracak ve hepimizi etkileyecek Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Kendi Düşen Ağlamaz Konusu Nedir?

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.

Kendi Düşen Ağlamaz Oyuncuları Kimlerdir?

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

Serhan Onat - Alp Demirkan

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan - Rıdvan

Sait Genay

Beste Yaralı

Çağla Boz - Tuğçe

Yiğit Kaan Yazıcı



#dizi
#Kendi Düşen Ağlamaz
#TRT 1
#kendi düşen ağlamaz konusu
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