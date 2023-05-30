Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin vefatından sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya düşen Alize ve ailesinin başına gelenleri anlatıyor. Gülbike Sonay Üte ile Tuna Kıygı'nın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu üstleniyor. Dizinin ilk tanıtım videosu, TRT 1'in YouTube hesabında yayınlandı.

TRT 1 ekranları yaz sezonunda seyircisinin içini açacak yeni dizilerini birbiri ardına sıralamaya başladı. Heyecan, romantizm, komedi dolu aile dizilerine alışık olduğumuz TRT 1'in yeni dizilerinden biri de Kendi Düşen Ağlamaz. Güldürürken düşündürecek, kimi zaman gözlerimizi dolduracak ve hepimizi etkileyecek Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.