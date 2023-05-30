Kendi Düşen Ağlamaz
Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin vefatından sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya düşen Alize ve ailesinin başına gelenleri anlatıyor. Gülbike Sonay Üte ile Tuna Kıygı'nın senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu üstleniyor. Dizinin ilk tanıtım videosu, TRT 1'in YouTube hesabında yayınlandı.
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'IN İLK TANITIMI YAYINLANDI
TRT 1 ekranları yaz sezonunda seyircisinin içini açacak yeni dizilerini birbiri ardına sıralamaya başladı. Heyecan, romantizm, komedi dolu aile dizilerine alışık olduğumuz TRT 1'in yeni dizilerinden biri de Kendi Düşen Ağlamaz. Güldürürken düşündürecek, kimi zaman gözlerimizi dolduracak ve hepimizi etkileyecek Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.
Kendi Düşen Ağlamaz Konusu Nedir?
Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir. Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.
Kendi Düşen Ağlamaz Oyuncuları Kimlerdir?
Hakan Yılmaz - Nurettin Soner
Selen Soyder - Sinem Devran
Eylül Tumbar - Alize Soner
Enes Koçak - Serkan Bıçakçı
Berat Yenilmez - Kadir
Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı
Yonca Şahinbaş
Serhan Onat - Alp Demirkan
Sema Çeyrekbaşı
Yiğit Kalkavan - Rıdvan
Sait Genay
Beste Yaralı
Çağla Boz - Tuğçe
Yiğit Kaan Yazıcı